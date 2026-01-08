Controlul rutier și descoperirea neașteptată

În noaptea respectivă, poliția locală desfășura o campanie de testare pentru consumul de alcool, cunoscută sub numele de BOB. Nimic nu părea neobișnuit până când un vehicul s-a apropiat extrem de lent de punctul de control. Comportamentul șoferului a atras imediat atenția ofițerilor: mașina a încetinit mult înainte de blocaj și s-a oprit la câțiva metri distanță, sugerând lipsa de încredere sau experiență în conducere.

Când s-au apropiat de vehicul, polițiștii au observat un detaliu surprinzător: șoferul părea mult prea tânăr. În scurt timp s-a confirmat că la volan se afla un copil de 12 ani. Tatăl său stătea pe scaunul din dreapta, în timp ce mama și alți doi copii erau pe bancheta din spate. Familia părea să trateze situația ca fiind perfect normală.

Motivul incredibil al părinților

Interogați de poliție, părinții au recunoscut imediat situația. Tatăl copilului a explicat că băuse prea mult pentru a conduce și, în lipsa unei alte soluții, i-a încredințat mașina fiului său.

„Am băut prea mult și nu puteam conduce”, a declarat tatăl, conform declarațiilor oferite autorităților. Comportamentul părinților a fost catalogat de poliție drept o „situație educațională îngrijorătoare”.

Consecințe juridice rapide

Deși nu au existat accidente, cazul a avut implicații legale. Copilul a primit o amendă pentru conducere fără permis, iar tatăl său a fost sancționat pentru că i-a dat voie unei persoane fără permis să conducă. Mai mult, autoritățile au depus un raport suplimentar pe tema „situației educaționale”, un cap de acuzare rar întâlnit în astfel de cazuri.

Această acuzație deschide calea pentru o investigație mai amplă asupra mediului familial, iar tatăl și fiul vor trebui să se prezinte în fața tribunalului de poliție din Mechelen. Cazul ridică semne de întrebare grave cu privire la responsabilitatea parentală și siguranța rutieră.

Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța. Conform imaginilor apărute în media, polițiștii l-au urmărit în trafic pe minor și l-au somat să oprească mașina.

Un bărbat din Bistrița a fost reținut după ce polițiștii au stabilit că i-a încredințat mașina fiului său de 10 ani pentru a o conduce. Polițiștii rutieri l-au prins pe copil la volan, acesta fiind oprit după o urmărire în trafic, în timp ce în mașină se aflau un frate și mama sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE