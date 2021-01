Cazul băiatului agresat sexual din Dâmbovița: de ridicat, au ridicat victima!﻿

Băiatul are 11 ani şi locuieşte la bunicii materni, în comuna Butimanu, Dâmboviţa. Tatăl a părăsit-o pe mamă când a aflat de sarcină. Iar mama, care atunci se afla în Italia, a adus bebeluşul acasă, la părinţii ei.

Mama a lucrat în străinătate, a stat apoi în Butimanu, a locuit cu fiul ei într-o cămăruţă din casa părintească. A plecat iar. S-a întors iar. Anul trecut, s-a căsătorit. De trei luni, e în Germania, alături de noul soţ, angajat într-un abator.

De la două luni, băiatul, îi vom spune I., a fost crescut de bunica Maria şi de bunicul Gogu. Ei au reprezentat, până acum câteva zile, pământul ferm de sub picioarele zburdalnice ale nepotului.

“S-a dus la magazin după seminţe”

În ziua de 2 ianuarie, seara, pe la nouă fără ceva, I. i-a cerut voie bunicii să meargă până la magazinul lui nea Gicu, aflat la vreo jumătate de kilometru depărtare. “Voia să-şi cumpere seminţe. Mai e un magazin, aproape de noi, dar închisese. Numai la Gicu era deschis. Voia seminţe. Toată vara, am strâns de pe câmp, am bătut floare, nu prea s-a făcut, de la secetă. Adunasem o găletuşă de seminţe. S-au terminat”, povesteşte Maria.

Gogu şi Maria sunt împreună de peste 48 de ani

Bunica are 70 de ani şi, de la 22 de ani, trăieşte cu “băiatul ăsta, nenea ăsta Gogu”, care are 72 de ani. S-au cunoscut când lucrau amândoi la un complex avicol.

El o ajuta să hrănească găinile, “căra sacii, nu mă lăsa să pun mâna, aduna ouăle cu mine”. Aceste mici atenţii au cucerit-o pe femeia venită tocmai din Teleorman.

Împreună, Gogu şi Maria au crescut şapte copii. Unul, cel mare, a murit acum câţiva ani într-un accident de maşină. Un altul locuieşte lângă ei, în acelaşi sat.

Mai toţi, fete, băieţi, au fost sau sunt la muncă în străinătate, în Germania, în Italia, în Spania.

Fata cea mică s-a născut cu o maladie congenitală şi este în grija mamei, care încasează indemnizaţie de însoţitor.

A fugit când cei trei fumau

I. n-a apucat să ajungă la magazin în seara aceea. I-a ieşit în cale un băiat mai mare, D., care locuieşte lângă prăvălia lui nea Gicu. Pe D., băiatul îl ştia de la fotbal, umblau în aceeaşi gaşcă.

D. are 15 ani şi e în clasa a şasea, pentru că a rămas repetent. Locuieşte singur, împreună cu tatăl lui, care e paznic, la o firmă din altă localitate. Mama a plecat de mulţi ani, alungată de beţiile şi bătăile soţului, spun oamenii din sat.

Pe acest drum din Butimanu a fost prins I. de către D.

D. i-a cerut lui I. să vină la el acasă. Tatăl lui D. era în schimbul de noapte în ziua aceea. “I. a refuzat, n-a vrut, dar celălalt, fiind mai mare, l-a alergat, l-a prins şi l-a dus cu forţa în casă. Apoi i-a sunat pe ceilalţi doi, să vină şi ei”, povesteşte bunica.

Unul dintre băieţi a filmat totul, iar pe filmare se vede cum I. este obligat să întreţină raporturi sexuale orale cu D. şi tovarăşii lui. Clipul video a fost distribuit apoi mai multor persoane, prin intermediul unei reţele de socializare.

Spre miezul nopţii, când D. şi ceilalţi doi băieţi, veniţi din comuna învecinată, Niculeşti, au ieşit în curte, să fumeze, I. a reuşit să fugă. D. l-a urmărit până aproape de casă. I. a intrat în casă, pe la unu noaptea. N-a spus nimic bunicilor.

Mai ieşea seara. I-am zis că e periculos, el răspundea: mamaie, mie nu mi-e frică de nimica! Maria îşi aminteşte:

Satul a aflat înaintea bunicilor

Pe umărul bunicului Gogu s-a căţărat un pisoi. Alţi doi îşi fac de lucru pe lângă galoşii lui. “Mama lor e o pisică provenită, i-am dat de mâncare şi a rămas să fete la noi. Sper să iasă din iarnă, că până acum n-am avut noroc la pisici”, explică bunica.

Gogu nu înţelege de ce i-a fost luat nepotul

Abia în dimineaţa zilei de Bobotează, pe 6 ianuarie, bunicii au aflat prin ce trecuse nepotul lor. “M-am dus la magazin şi acolo mi-a zis unul: ai văzut, Gogule, filmarea cu băiatul tău? M-am uitat pe filmare, el era. Am ieşit afară, să nu cad din picioare. Am dat peste un altul: ai văzut, Gogule, filmarea?”.

M-am dus acasă, l-am întrebat pe I.: tataie, ce s-a-ntâmplat? De ce nu mi-ai spus, tataie? Păi, a zis, mi-a fost frică, zicea că mă omoară în bătaie dacă spun. Bunicul băiatului agresat:

Pe 6 ianuarie, la 11 dimineaţa, bunicul a depus plângere la Poliţia Butimanu. A fost împreună cu nepotul la audieri. A doua zi, băiatul a fost examinat de un medic legist, la Târgovişte. Bunicul i-a ajutat pe poliţişti la găsirea suspecţilor, la casele lor din Butimanu şi Niculeşti. Între timp, filmuleţul făcut de cei trei băieţi a ajuns în mass-media.

Marea descindere din ogradă

Pe 11 ianuarie, în curtea Mariei şi a lui Gogu, au descins primarul comunei Butimanu, Cezar-Gabriel Dragnea, alţi angajaţi din Primăria Butimanu, poliţişti şi brigada mobilă de la DGASPC Dâmboviţa. Au discutat cu bunicii, au întrebat unde e mama.

I-au zis lui I. să vină cu ei, că dacă nu vrea, îl iau cu poliţia. L-au urcat în maşină, între două doamne, să nu poată să iasă. Plângea. Bunica declară:

Ninge peste mingea lui I.

“L-au luat cu forţa”, completează bunicul. “Primarul a zis că-l ia doar până la primărie şi ni-l aduce înapoi. Nu l-a adus. Am stat ce-am stat, m-am urcat pe bicicletă, m-am dus la primărie. Primarul: păi, nu l-a mai adus la noi, l-au dus direct la Târgovişte, acolo e băiatul. Mi-a dat număr de telefon de la avocata pusă de poliţie. Am sunat, acum aştept să mă sune avocata”.

Avocata n-a mai sunat. La o zi după ce nepotul lor fusese îmbarcat fără explicaţii în maşina Protecţiei Copilului, bunicii nu mai ştiau nimic de el.

La coadă la Protecţie

Pe 12 ianuarie, la Târgovişte, la sediul DGASPC, bunica a fost pusă să stea în şir, afară, în ninsoare, în aşteptarea unui răspuns. Un portar i-a cerut numele băiatului şi numele satului şi i-a promis femeii că se interesează de caz. După o jumătate de oră, două angajate ale DGASPC au ieşit şi au invitat-o pe bunică la o discuţie, în parcarea instituţiei.

Două angajate ale DGASPC Dâmboviţa discută cu Maria în parcarea instituţiei

Femeile au întrebat-o pe Maria ce fel de copil e I., dacă merge la şcoală, de când e plecată mama lui în Germania. “Mi-au zis să stau liniştită, că e bine, e într-o familie, are mâncare, i-au făcut baie, i-au schimbat hainele”.

Apoi angajatele de la DGASPC au spus că abia au primit cazul, nu ştiu nimic despre el şi urmează să se documenteze. După care s-au întors în sediul Protecţiei Copilului.

După altă jumătate de oră, de acolo a ieşit un domn, care s-a recomandat drept “psiholog din brigada mobilă”. Domnul a invitat-o pe bunică să discute la căldură, în interiorul DGASPC.

“Mi-a zis şi el acelaşi lucru, că băiatul e bine, să nu-mi fac griji. Ei spun că e la o familie. În sat se spune că e la casa de corecţie. Pe cine să mai cred? Că dacă vine mama lui în ţară, ni-l dau înapoi”, rezumă Maria discuţia avută cu psihologul.

Revelaţiile DGASPC

Misterul a fost risipit întrucâtva de purtătoarea de cuvânt a DGASPC Dâmboviţa, Cerasela Burgu: I. “a fost dat în plasament de urgenţă într-o familie, deoarece există suspiciuni de neglijenţă. În termen de 5 zile, DGASPC trebuie să probeze în instanţă această suspiciune”.

E prima dată, în cei 11 ani de când îl cresc pe I., când Maria şi Gogu sunt chestionaţi de serviciile de asistenţă socială. “Nu au venit niciodată la noi, până acum, deşi asistenta din comună tot zicea că vine, să vadă cum e fata mai mică, în ce stare e. N-a venit. Acum am văzut-o şi eu pe doamna de la primărie. Pe celelalte asistente de la Târgovişte nu le-am mai văzut. Nici de la şcoală, nici de la poliţie, nu ne-a mai întrebat nimeni dacă e mama plecată şi de ce e plecată”.

Bunica lui I. îl roagă pe portarul de la DGASPC să cheme pe cineva

Cerasela Burgu susţine că preluarea lui I. a fost motivată de un raport, întocmit de brigada mobilă, după vizita-fulger la domiciliul copilului.

Raportul va fi înaintat pe 17 ianuarie unei instanţe, care va decide dacă băiatul va rămâne în plasament definitiv sau se va întoarce la familie.

La rândul lor, bunicii trebuie să fie citaţi şi să depună la tribunal dovezi care să infirme suspiciunea de neglijenţă. Pe Gogu şi Maria i-au căutat mai mulţi avocaţi, unii dintre aceştia au început chiar să le pledeze cauza la TV, dar nici unul nu stătuse încă pe îndelete de vorbă cu ei.

Bunici duşi cu vorba

Conform Legii nr.272 / 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, “Măsura plasamentului în regim de urgenţă se stabileşte de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care se găseşte copilul (…), dacă nu se întâmpină opoziţie din partea reprezentanţilor persoanelor juridice, precum şi a persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia copilului respectiv”.

Legea nu pomeneşte nimic despre delegarea autorităţii părinteşti către bunici, Maria şi Gogu nu aveau nevoie de o hârtie să fie percepuţi drept persoanele care îl au în grijă pe I. N-au opus rezistenţă când nepotul lor a fost urcat în maşina Protecţiei Copilului, pentru că nu le explicase nimeni, nici din DGASPC, nici din altă parte, ce se întâmplă. Primarul Dragnea le-a promis bunicilor că le aduce băiatul înapoi.

Camera lui I. din casa bunicilor

“A fost o sesizare din partea DIICOT”, a motivat purtătoarea de cuvânt a DGASPC Dâmboviţa descinderea fără precedent în ograda bunicilor.

Aşa sunt procedurile. Suntem un judeţ destul de mare, nu putem să verificăm fiecare familie. Şi chiar dacă nu exista sesizarea de la poliţie, ne-am fi autosesizat după apariţia cazului în presă. Cerasela Burgu, purtătoarea de cuvânt a DGASPC:

“Nu am făcut nici o astfel de sesizare că minorul este neglijat”, declară Mihaela Porime, purtător de cuvânt al DIICOT. “De la DGASPC am cerut doar prezenţa unui psiholog la audieri, conform procedurii”. Fiindcă şi suspecţii sunt minori, Protecţia Copilului a trimis doi psihologi.

Anchetează DIICOT

Cum a ajuns cazul lui I. în atenţia procurorilor care se ocupă de crimă organizată? Printre posibilele infracţiuni conţinute în acest caz, se numără şi pornografia infantilă, articolul 374, din Noul Cod Penal: “producerea, deţinerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum şi punerea la dispoziţie, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani”.

Maria şi Gogu aşteaptă să fie citaţi la tribunal

Fapta a fost filmată şi distribuită prin reţelele de socializare. “Pornografia infantilă este o infracţiune aflată în competenţa exclusivă a DIICOT”, precizează Mihaela Porime. De aceea, DIICOT va ancheta și celelalte două infracțiuni pe care le suspectează, viol și tentativă de viol.

Inimioara de pluş pe care scrie Ich Liebe Dich

Maria şi Gogu se întreabă acum cu ce-au greşit ei. I. e într-a patra. Mergea la şcoală. Făcea lecţii online. Îl ajuta bunicul, că el are şi profesionala. A fost mecanic. Bunica are doar şapte clase. Nepotul mergea la fotbal cu băieţii din sat. Ieşea seara în drum, să se vadă cu D. şi gaşca lui. “Ceilalţi doi băieţi din filmare veneau şi pe la noi pe-acasă, îi puneam la masă, să stea cu toţii. Pe D. nu, că îl bătea pe I. Fuma, bea, umbla cu briceagul după el. I-am şi zis lui domnul Iulică, de la poliţie, astă-vară, că D. mi-l bate. Şi domnul Iulică a zis că are altele pe cap”, spune bunica.

De Crăciun, mama i-a trimis lui I. o valiză cu dulciuri. Stă şi acum desfăcută în camera băiatului, lângă inimioara de pluş pe care scrie Ich Liebe Dich.

În vârstă de 36 de ani, mama nu are serviciu, dar îşi caută. Îşi găseşte mai greu de muncă de când a trecut printr-un accident de maşină şi a rămas cu o infirmitate la un picior. De la fraţi şi surori, femeia a primit bani şi a cumpărat un bilet de avion.

Ajunge în ţară luni, ziua când la Târgovişte instanţa decide dacă-l ia sau nu pe I. din familie.

Dulciurile din valiza trimisă de mamă lui I.

„Bunicii nu par a conştientiza rolul supravegherii minorului”

Iată mai jos explicaţiile oficiale oferite de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA) în cazul preluării lui I.:

“La solicitarea doamnei ministru a muncii și protecției sociale, pentru clarificarea situației referitoare la minorul din județul Dâmbovița și pe baza informațiilor și documentelor furnizate de către DGASPC Dâmbovița, precizăm următoarele:

Vineri, 8 ianuarie 2021, DGASPC Dâmbovița a fost notificată cu privire la ancheta demarată în cazul minorului agresat din Comuna Butimanu, județul Dâmbovița și a solicitat Direcției trimiterea unui psiholog pentru derularea anchetelor. Până la acel moment DGASPC Dâmbovița nu a avut cunoștință de acest caz, serviciul de asistență socială de la nivelul primăriei nefăcând niciun demers de informare în acest sens.

Doi psihologi din cadrul Direcției au participat atât la audierea victimei, cât și a presupușilor agresori în cursul zilei și nopții de 8 ianuarie 2021.

În urma audierilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Structura teritorială Dâmbovița în dosarul deschis pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă în care minorul în cauză a avut calitatea de persoană vătămată, o echipă mixtă a DGASPC Dâmbovița s-a deplasat la data de 11.01.2021 la domiciliul acestuia pentru evaluarea situației.

Comunicatul DGASPC

În urma anchetei sociale efectuate de către reprezentanții DGASPC la locuința minorului au fost constatate sumativ următoarele aspecte:

Minorul, în vârstă de 11 ani, se află în grija bunicilor materni, mama acestuia fiind plecată din țară de la vârsta de două luni a copilului.

Condițiile de locuire sunt precare și insalubre.

Bunicii în grija căruia se află minorul nu par a conștientiza rolul unei supravegheri și îngrijiri adecvate a minorului, fiind identificate elementele constitutive ale neglijenței.

Bunicii nu dețin documente legale prin care să le fi fost delegate drepturile părintești sau de reprezentare a copilului.

Pe baza anchetei sociale amănunțite, DGASPC Dâmbovița a dispus, în baza prevederilor Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a prevederilor H.G. 797/2017 privind regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială începând cu data de 12.01.2021, plasamentul în regim de urgență al minorului în cauză la un asistent maternal.

De asemenea, minorul a intrat într-un program de evaluare și consiliere psihologică și suport post-traumatic pentru a putea fi stabilizat psiho-emoțional. Conform normelor legale în vigoare și în interesul superior al copilului, minorul va fi menținut într-o formă de protecție, până la stabilizarea sa psiho-emoțională și până la modificarea contextului familial, în sensul dispariției cauzelor care au dus la neglijență, traume și abuzuri.

Reprezentantul legal al minorului poate ataca în instanță măsura plasamentului în caz de urgență. În paralel, DIICOT continuă investigațiile în cauza penală, presupușii agresori fiind cercetați”.

ERATĂ: Într-o versiune anterioară a acestui articol, se afirma, eronat, că fapta de viol va rămâne neanchetată, nefiind în aria DIICOT. Am făcut rectificarea cuvenită. Agresorii sexuali ai băiatului vor fi anchetați pentru toate cele trei fapte de care sunt suspectați: pornografie infantilă, viol și tentativă de viol.

