A descoperit un tezaur antic când lucra cu familia

În timpul lucrărilor de construcție pe un teren al familiei sale, în localitatea Lakkundi din India, tânărul Prajwal Basavaraj Ritti a dat peste un tezaur neobișnuit.

„Lopata a lovit ceva metalic, iar când am săpat mai adânc, au ieșit la suprafață obiecte străvechi”, a povestit băiatul. Printre aceste comori se numărau bijuterii din aur, artefacte din cupru și decorațiuni cu pietre prețioase, ascunse timp de secole. În ciuda greutăților financiare cu care se confruntă familia sa, Prajwal a ales să raporteze descoperirea autorităților locale, după o discuție cu mama sa. Acest gest, considerat „simplu, dar rar”, conform publicației italiene Quotidiano, a fost apreciat pentru integritatea sa.

Lakkundi, o comoară istorică a Indiei

Lakkundi, situat în statul Karnataka din sudul Indiei, este un loc cunoscut pentru istoria sa bogată. Între secolele VI și X, această zonă a fost un centru cultural și politic important, iar astăzi este renumită pentru templele sale sculptate din piatră. Supranumit „laboratorul arhitecturii medievale indiene”, Lakkundi continuă să dezvăluie fragmente dintr-un trecut glorios, iar descoperirea lui Prajwal este cel mai recent exemplu.

Băiatul ar putea primi 20% din valoarea tezaurului

Povestea băiatului a ajuns rapid la urechile oficialilor din Karnataka, care l-au lăudat public pentru exemplul său de corectitudine. Autoritățile locale ar putea recompensa familia cu aproximativ 20% din valoarea estimată a tezaurului, deși evaluarea finală nu a fost încă realizată.

Pentru familia Ritti, însă, prioritatea rămâne reluarea lucrărilor la construcția casei lor, pentru a asigura un viitor stabil. Între timp, comorile descoperite au fost preluate de stat și se află în custodia arheologilor pentru a fi analizate și catalogate.

