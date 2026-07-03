Salvare miraculoasă după o greșeală fatală

Pe 8 februarie, în timp ce părinții săi se aflau în grădină, Vincent Lorenzo Fiordilino a fost descoperit în stare de inconștiență în piscina din curtea casei, după ce fusese lăsat nesupravegheat timp de 15 minute. Mama sa, Alexus Fiordilino, l-a văzut plutind pe apă și a intervenit rapid, în timp ce tatăl copilului, Angelo, a încercat să-i acorde primul ajutor cu ajutorul indicațiilor primite telefonic de la operatorii de urgență 911.

Un membru al familiei a declarat în timpul apelului de urgență: „Tocmai mi-am găsit nepotul în piscină”, iar când operatorul a întrebat dacă mai respiră, Angelo a spus: „Nu suntem siguri”. La un moment dat, micuțul ar fi început să răspundă, potrivit unei alte rude.

Considerat mort, dar găsit viu după cinci ore

Când echipajele de urgență au sosit la fața locului, Vincent a fost transportat de urgență la Centrul Medical Mercy Gilbert, unde medicii l-au declarat decedat. Cu toate acestea, conform înregistrărilor poliției, băiețelul ar fi prezentat semne de viață înainte de confirmarea decesului. Un ofițer a relatat că a auzit o asistentă medicală menționând că băiatul avea puls.

În ciuda acestor semne, Vincent a fost dus la morga din apropiere, unde trupul său a rămas timp de cinci ore. Abia atunci, un medic legist a observat o bătaie slabă a inimii în timpul pregătirilor pentru preluarea corpului. Copilul a fost transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul de Copii din Phoenix, unde a primit îngrijiri medicale avansate.

„Copilul miraculos” continuă lupta pentru recuperare

Familia a dezvăluit pe o platformă de strângere de fonduri online că starea lui Vincent era inițial critică. „Organele lui începeau să cedeze, iar medicii au spus că are leziuni cerebrale”, au explicat aceștia. Însă, câteva zile mai târziu, un RMN a confirmat că nu existau leziuni cerebrale majore, ci doar o mică vânătaie cerebrală, pe care organismul său în creștere o poate compensa.

„În ciuda acestui miracol, Vincent se confruntă în continuare cu o recuperare lungă și dificilă”, a declarat familia, adăugând că băiețelul va avea nevoie de terapie extinsă, monitorizare medicală continuă și tratament pentru organele afectate.

Medicii au început să-l numească „copilul miraculos”, după ce au reușit să-l deconecteze de la ventilator la scurt timp după internare. Totuși, familia a subliniat că povara financiară este uriașă: „Între îngrijirea de urgență, transportul aerian, tratamentul la ATI, RMN-urile, suportul pentru organe și terapia pe termen lung, costurile sunt copleșitoare”. O campanie GoFundMe inițiată pentru a acoperi cheltuielile medicale a strâns până acum 15.181 de lire sterline (aproximativ 17.600 de euro).

Părinții copilului, vizați de o anchetă penală

Între timp, părinții lui Vincent se confruntă cu o posibilă anchetă penală. Poliția din Gilbert a recomandat Biroului Procurorului din comitatul Maricopa să formuleze acuzații de neglijență parentală. „Detectivii poliției din Gilbert au efectuat o anchetă amănunțită cu privire la circumstanțele acestui incident”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Gilbert.

La 3 iunie, Biroul Procurorului din comitatul Maricopa a confirmat că a primit recomandarea și că efectuează o analiză atentă a cazului. Până în prezent, nu a fost luată o decizie cu privire la punerea sub acuzare a părinților.