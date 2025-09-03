Operațiunea a avut loc pe 30 iulie 2024

Imagini surprinse de o cameră de supraveghere arată momentul răpirii: tatăl îl ia pe copil de braț și fuge, urmat fără succes de mamă. Băiatul a fost dus apoi cu o mașină la un aeroport din Bulgaria, de unde a decolat cu un avion privat spre Italia.

Fostul militar american a angajat o echipă specială pentru această misiune: Jay, un veteran britanic specializat în recuperarea copiilor din străinătate, Fabrizio, proprietarul unei agenții de detectivi, Giorgio, instructorul său de zbor.

Costul total al operațiunii, numită „Gardaland” după parcul de distracții preferat al copilului, s-a ridicat la 40.000 de euro.

„Trebuia să o fac. Pentru fiul meu, pentru viitorul lui. Dacă aș fi așteptat prea mult, ar fi fost tot mai greu. Deja începuse să spună că nu mă recunoaște ca tată”, a declarat Nicholas.

Versiunea mamei

Roxana, fosta soție a lui Nicholas, în vârstă de 47 de ani, are o altă perspectivă asupra situației:

„L-am denunțat la poliția din București, dar justiția română nu poate acționa pentru că e militar american”, a spus ea.

Ea susține că a fost nevoită să plece în România cu copilul din motive financiare, după divorț: „Nu mai știam cum să mă întrețin. Aș vrea să amintesc că înainte de a pleca, tribunalul italian decisese ca fiul nostru să locuiască cu mine în casa noastră, din care însă fusesem evacuată”.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Roxana acuză și probleme cu alcoolul ale fostului soț: „Nick bea și nu ne trata bine…”.

Totodată, Nicholas neagă aceste acuzații: „Nu e adevărat, nici că ea era pe drumuri, având în vedere că familia are mai multe proprietăți, nici că eram alcoolic”.

Decizia instanței

Tribunalul din Vicenza a emis pe 17 iulie anul trecut o hotărâre în favoarea tatălui:

„Se încredințează fiul minor în mod exclusiv și consolidat tatălui, cu plasarea acestuia la reședința sa din Italia și cu prevederea ca el să poată lua singur deciziile mai importante pentru fiu referitoare la educație, instruire, sănătatea minorului”.

Pe baza acestei decizii, Nicholas și-a planificat recuperarea copilului.

Situația actuală

În prezent, băiatul locuiește în Italia cu tatăl și noua sa parteneră. Roxana îl poate vedea prin apel video și o dată pe săptămână în prezența asistenților sociali.

„Și credeți că o oră pe săptămână e de ajuns pentru o mamă? El are nevoie de mine și eu de el”, se plânge Roxana.

„Mi-a furat copilul ca un 007, l-a luat fără documente cu un avion privat: cum e posibil ca justiția să nu facă nimic?”

Psihologul Barbara Bonomi, însărcinată de judecătorul din Vicenza să evalueze situația, a concluzionat: „Apare o spirală de implicare care expune copilul la satisfacerea nevoilor adulților, în timp ce adulții sunt incapabili să înțeleagă nevoile lui”.

Recomandări Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „training-urile” a fost demis pe loc

Un alt caz similar este reprezentat de un șofer român, care a fost ajutat de mama lui și și-a răpit fiica de 14 ani din Germania, ca s-o aducă în țară cu o dubă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE