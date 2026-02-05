Guvernatorul BoE, Andrew Bailey, a declarat că inflația ar putea scădea la ținta de 2% a băncii până în aprilie, datorită reducerii costurilor energetice.

„Trebuie să ne asigurăm că inflația rămâne acolo, așa că am menținut ratele neschimbate”, a explicat Bailey, decizia fiind în mare măsură anticipată. În prezent, inflația anuală în Marea Britanie se menține ridicată, la 3,4%, iar rata șomajului a urcat la 5,1%, cel mai înalt nivel din ultimii aproape cinci ani, conform datelor oficiale. Consiliul de politică monetară al BoE a votat cu 5-4 pentru păstrarea dobânzii de referință, cei patru disidenți fiind în favoarea unei reduceri cu 0,25 puncte procentuale.

„Dacă totul merge bine, ar trebui să existe loc pentru o nouă reducere a ratei de bază în acest an”, a adăugat Bailey.

Decizia vine în contextul în care Banca Centrală Europeană urma să mențină astăzi costurile de împrumut în zona euro pentru a cincea ședință consecutivă, iar Rezerva Federală a SUA a păstrat săptămâna trecută ratele nemodificate, invocând o creștere economică solidă. În timp ce în sectorul privat din Regatul Unit creșterea salariilor a încetinit, în sectorul public aceasta rămâne ridicată, potrivit cifrelor oficiale. BoE a redus rata dobânzii cu un sfert de punct procentual, la 3,75%, în cadrul ședinței de politică monetară din decembrie.

A fost a șasea reducere de la începerea ciclului de scăderi în august 2024, la o lună după ce Partidul Laburist a câștigat alegerile generale. Reducerea ratei dobânzii poate sprijini persoanele și companiile care contractează împrumuturi, însă diminuează randamentele economiilor depuse în bănci.

Băncile de retail din Marea Britanie transmit, de regulă, aceste reduceri către clienți, scăzând costurile ipotecilor și ale împrumuturilor pentru afaceri.

În prezent, rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României (BNR) este de 6,50% pe an.

Această valoare a fost menținută în cadrul celei mai recente ședințe a Consiliului de Administrație al BNR, care a avut loc pe 19 ianuarie 2026. Decizia marchează o perioadă de stabilitate a ratei-cheie, nivelul de 6,50% fiind neschimbat încă din luna august 2024.

Iată principalele rate de referință valabile acum:

Rata dobânzii de politică monetară: 6,50% pe an.

Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard): 7,50% pe an (nivelul maxim la care băncile se pot împrumuta de la BNR).

Rata dobânzii pentru facilitatea de depozit: 5,50% pe an (dobânda primită de bănci pentru banii păstrați la BNR).