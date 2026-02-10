Inițiativa a fost lansată în parteneriat cu firma americană de servicii financiare Morningstar și reprezintă o asociere neobișnuită între Vatican și sectorul financiar, potrivit Euronews. Banca Vaticanului este cunoscută oficial sub numele de Institutul pentru Lucrările Religiei (IOR), iar acești noi indici sunt denumiți Morningstar IOR US Catholic Principles și Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles.

Cei doi indici „sunt concepuţi pentru a servi drept referinţă pentru investiţiile catolice la nivel mondial”, a informat Banca Vaticanului. Ambii indici includ 50 de companii cu capitalizare medie şi mare, inclusiv companii mari tehnologice şi financiare.

Potrivit Morningstar, printre principalele acțiuni americane ale fondului se numără companii precum Meta și Amazon. În schimb, omologul său european include producţia de semiconductori ASML Holding, operatorul de telefonie Deutsche Telekom şi compania de software SAP.

Acest parteneriat între Banca Vaticanului și Morningstar vine după inițiativele de reabilitare a imaginii IOR, care a fost afectată de-a lungul anilor de diverse scandaluri legate de activități frauduloase, precum deturnarea de fonduri. Regretatul Papă Francisc, care a murit în 2025, a adoptat o serie de reforme pentru a aborda aceste probleme.

Banca Vaticanului a fost înfiinţată în 1942 de Papa Pius al XII-lea. Baza sa de clienţi este formată din instituţiile catolice, membrii clerului, angajaţii actuali sau foşti ai Vaticanului, ambasadele şi diplomaţi acreditaţi pe lângă Sfântul Scaun.

