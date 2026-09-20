Planul băncilor din Germania de a folosi miliardele de euro blocate în conturi pe care nu le accesează nimeni

Miliarde de euro sunt blocate în conturi bancare inactive din Germania, iar autoritățile caută soluții pentru a utiliza aceste fonduri în scopuri sociale. Sumele din aceste conturi, rămase fără titulari activi, ar putea ajunge la 9 miliarde de euro, conform unor estimări mai vechi ale Asociației Investigatorilor de Moșteniri, conform Blic, parte a grupului Ringier.

Așa-numitele „conturi contactless” (nachrichtenlose Konten) sunt conturile bancare care au rămas fără activitate sau comunicare cu proprietarii lor timp de mai mulți ani. Cauzele sunt diverse: titularii fie au decedat, fie s-au mutat fără a lăsa o adresă nouă, fie au uitat complet de existența acestor conturi.

Guvernul federal german lucrează acum la un plan de valorificare a acestor fonduri neutilizate prin crearea unui fond social, care să sprijine proiecte de antreprenoriat social și inițiative non-profit. „Este o oportunitate de a transforma resursele latente în beneficii sociale pentru comunitate”.

Conform unui studiu recent, valoarea totală a acestor conturi variază între 1,8 și 4,2 miliarde de euro. Totuși, alte rapoarte sugerează că suma reală ar putea depăși 9 miliarde de euro. Este important de menționat că măsurile propuse de autorități nu afectează conturile active ale cetățenilor, ci doar pe cele care nu au mai fost folosite de ani de zile.

Planuri pentru o nouă legislație

Propunerea legislativă aflată în discuție prevede ca băncile să fie obligate să depună eforturi mai mari pentru a identifica proprietarii sau moștenitorii conturilor inactive. Conform Partidului Verde, după 10 ani fără nicio activitate sau după trei ani de la decesul titularului, dacă nu există nicio revendicare, informațiile contului ar urma să fie înscrise într-un registru public central. Fondurile neclaimate vor fi transferate într-un fond social dedicat.

Modelul urmează exemplul Reclaim Fund din Marea Britanie, care a demonstrat deja succes în utilizarea acestor resurse pentru finanțarea proiectelor comunitare. De asemenea, fondul german va păstra cel puțin 20% din sumele colectate drept rezervă de lichidități. Astfel, oricine demonstrează ulterior că este moștenitorul de drept va putea să-și recupereze banii integral.

Cum pot moștenitorii identifica conturile uitate

Una dintre dificultățile actuale este lipsa unui registru central în Germania, ceea ce complică identificarea conturilor bancare ale persoanelor decedate. Familiile sunt sfătuite să verifice documente vechi, precum extrasele de cont, declarațiile fiscale sau contractele de asigurare.

Pentru moștenitori, există și posibilitatea de a solicita verificări prin intermediul asociațiilor bancare. De exemplu, Asociația Federală a Băncilor Germane (Bundesverband deutscher Banken) oferă un serviciu gratuit de verificare la nivel național. În cazul caselor de economii (Sparkassen) sau al băncilor cooperatiste (Volks- und Raiffeisenbanken), cererile trebuie adresate asociațiilor lor respective.

Documentele necesare

Pentru a iniția o astfel de căutare, moștenitorii trebuie să prezinte o hotărâre judecătorească valabilă privind moștenirea (Erbschein) sau un testament notarial. De asemenea, specialiștii recomandă ca, pe parcursul vieții, fiecare persoană să întocmească o listă cu toate conturile bancare, polițele de asigurare și alte servicii financiare, pe care să o lase unei persoane de încredere pentru a ușura procesul.