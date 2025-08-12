Marja de profit este de 36%, astfel că mai bine de un leu din trei este luat acasă de către bănci.

Datele mai arată că rentabilitatea activelor este de 1,7% la băncile românești, dar este o medie de 0,7% în Uniunea Europeană, de peste două ori mai puțin.

Concomitent, rentabilitatea capitalului este 18,4%.

Lăfăială, chiar dacă economie o duce prost

Ziarul Financiar notează că sistemul bancar românesc a consemnat creșteri continue în ultimii ani, chiar dacă economia reală nu a dus-o așa bine, iar statul le-a pus taxe noi.

În 2022, profitul întregului sistem bancar era de 10 miliarde de lei, pentru ca în 2023 să urce la 13,7 miliarde, iar în 2024 să ajungă la un record istoric de 14,2 miliarde.

În primul trimestru din 2025 profitul băncilor s-a ridicat la 3,7 miliarde de lei.

În acest an, băncile au o taxă dublată pe cifra de afaceri, aceasta crescând de la 2% la 4%, măsura fiind aplicată de la 1 iulie.

Rezultatele istorice ale băncilor vin în contextul în care economia României nu a dus-o așa de bine: în primul trimestru din acest an abia a crescut cu 0,2%.

Iar de la 1 august Guvernul Bolojan a crescut masiv taxele, fiind majorat TVA cu două puncte procentuale și accizele cu 10%.

Care e explicația

Rezultatele de două ori mai bune ale băncilor sunt explicate prin faptul că băncile românești practică dobânzi mult mai mari decât cele din Uniunea Europeană.

Dobânzile mari sunt la rândul lor cauzate de faptul că Banca Națională a României (BNR) are o dobândă de referință de 6,5%, care este triplă față de cea de 2,15% pe care o practică Banca Centrală Europeană (BCE).

La rândul ei, BNR menține o dobândă mare din cauză că România are o inflație mare. România are de luni bune cea mai mare inflație din Uniunea Europeană.

Statul este cel care provoacă inflația

Instituția condusă de Mugur Isărescu estimează în acest an o inflație de 9,7% în septembrie, din cauza creșterii taxelor.

În ultimii trei ani, Guvernul a majorat de patru ori taxele, dintre care de două ori numai în acest an, o dată de la 1 ianuarie și o dată de la 1 august.

