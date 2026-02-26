Adolescentele, cu vârste de 10 și 16 ani, au creat panică printre comercianți, potrivit Kanal D. Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, fetele acționează coordonat. Strategia lor este simplă, dar eficientă: intră toate șase deodată în magazin, împrăștiindu-se printre rafturi. În timp ce câteva dintre ele distrag atenția personalului cu întrebări sau solicitări fictive, restul grupului sustrage rapid produse – de la cosmetice și haine, până la accesorii – ascunzându-le sub haine sau în genți.

Dacă sunt prinse, acestea devin agresive. Într-un caz, una dintre fete chiar a scos un cuțit pentru a intimida angajații. În alte situații, după ce minorele au fost prinse și nu au mai fost lăsate să intre în magazin, au aruncat cu bolovani sau au scuipat angajații.

Comercianții păgubiți susțin că fetele dau dovadă de un tupeu incredibil, fiind conștiente că, din cauza vârstei fragede, măsurile legale împotriva lor sunt limitate și greu de aplicat.

Deși poliția a fost sesizată în mai multe rânduri, grupul continuă să apară în diferite puncte comerciale din Râmnicu Sărat și Buzău. Până la identificarea și tragerea la răspundere a tutorilor legali, vânzătorii rămân cu paguba.

