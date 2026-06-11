Potrivit poliției, infractorii le-au spus victimelor că o bandă de hoți români a fost arestată, iar asupra acestora s-ar fi descoperit o listă cu numele celor vizați. Sub pretextul protejării bunurilor, escrocii au încercat să afle dacă persoanele sunate au bani sau obiecte de valoare acasă. Ulterior, aceștia plănuiau să se prezinte la domiciliile victimelor pentru a le fura bunurile.

„Recomandăm tuturor cetățenilor să fie vigilenți. Dacă primiți un astfel de apel, închideți imediat și contactați poliția!”, au transmis autoritățile locale printr-un comunicat. Din fericire, în acest val de apeluri, nu au fost raportate pierderi financiare.

Poliția subliniază că în nicio circumstanță nu ar trebui să fie predați bani sau obiecte de valoare unor persoane care se prezintă la ușă. Este important să vă păstrați calmul și să verificați autenticitatea informațiilor primite înainte de a acționa.

O nouă înșelătorie telefonică, unde infractorii se pretind a fi reprezentanți ai Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Germania (Verbraucherzentrale), pentru a obține date personale sau confirmări frauduloase.

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