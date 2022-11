Vladimir Putin, în echipament de judoka, aruncat la pământ de un competitor cu mult mai mic decât el: un copil. Aceasta este una dintre picturile care au apărut pe zidurile distruse ale unei clădiri din Borodianka, lângă Kiev, relatează The Guardian, care precizează că speculațiile că artistul a ajuns în țara măcinată de război au fost alimentate de apariția mai multor lucrări în orașul distrus de bombardamente.

