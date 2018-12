Carismatic și dezinvolt, Barack Obama și-a pus pe cap căciula roșie și a cântat colinde alături cei aflați în spital, spre bucuria personalului medical care l-a întâmpinat pe fostul președinte american cu aplauze. .

„Vreau să vă mulțumesc, pentru că am avut ocazia să vorbim cu o parte dintre minunații copii și familiile lor. Într-o perioadă în care este evident greu de îndurat pentru voi, ca tată a doi copii, îmi pot numai imagina prin ce treceți.

Într-o astfel de situație, să ai alături asistente, și medici, și personal specializat care să aibă grijă de ei, să-i asculte, să fie alături de ei și să-i țină de mână … este cel mai important lucru. Ce moment minunat să ne amintim ce înseamnă spiritul sărbătorilor', a spus Obama, potrivit digi24.ro.

Obama a împărtășit cu fanii de pe Twitter momentele emoționate pe care le-a trăit.. „Crăciun fericit și sărbători fericite minunaților copii, familiilor și personalului de la Childrens Hospital. Și mulțumesc pentru ocazia amuzantă de a-i ține loc Moșului', a scris el pe rețeaua de socializare.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Childrens National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr

There's no better time than the holiday season to reach out and give back to our communities. Great to hear from young people at the Boys & Girls Club in DC today. pic.twitter.com/FSJkj1qwg9

— Barack Obama (@BarackObama) 14 decembrie 2017