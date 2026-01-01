Ușa magazinului, aflat în cartierul George Enescu din Suceava, a fost distrusă de un topor pe care bărbatul l-a folosit ca să pătrundă în incinta sexshopului. Polițiștii din Suceava spun că un vecin care fuma o ţigară pe balcon a văzut ce se întâmplă şi a sunat la 112.

„La 31.12.2025, în jurul orei 23.35, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin SNUAU 112 despre faptul că o persoană a spart geamul unui magazin”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava, potrivit Gândul.

Individ a fost prins după intervenția rapidă a angajaților firmei de pază. Conform paginii de Facebook „Suceava Fail”, acesta apucase să sustragă banii din casa de marcat și mai multe obiecte din interiorul magazinului. La vederea mașinii de intervenție, acesta a încercat să fugă.

Agentul firmei de pază a reușit să îl imobilizeze pe bărbat imediat după ce acesta a ieșit din magazin. Persoana a fost predată polițiștilor, care au preluat cazul pentru continuarea cercetărilor.

„În această locație a intervenit un agent de intervenție al firmei RPG care se afla în apropiere și l-a surprins pe A. C., de 31 de ani, în incinta magazinului, pe care l-a imobilizat, fiind preluat la scurt timp de către polițiști. La controlul corporal… asupra lui A.C. a fost găsită suma de 787 de lei, ce a fost ridicată, urmând a fi predată lucrătorilor de cercetare penală”, au mai precizat reprezentanţii IPJ Suceava.

În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

