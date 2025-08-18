Mark Warren, beneficiarul surprizei, a primit cheile motocicletei în parcarea hotelului unde era cazată delegația rusă, conform unui reportaj difuzat de televiziunea de stat rus, relatează agenția de știri Reuters.

Predarea a fost realizată de Andrei Ledenev, un angajat al ambasadei ruse în SUA.

„Trebuie să spun că acesta este un cadou personal din partea președintelui Federației Ruse”, i-a spus Ledenev lui Warren.

Warren, un bărbat cu părul alb și ochelari, a fost surprins urcând pe noua motocicletă pentru o primă tură, avându-l pe Ledenev în spate și un alt bărbat în ataș.

„E ca ziua și noaptea”, a spus Warren. „Îmi place vechea mea motocicletă, dar aceasta este evident mult mai bună”, a mai spus bărbatul.

„Am rămas fără cuvinte, e uimitor. Mulțumesc foarte mult”, a mai adăugat el.

Cadoul a fost oferit după ce reporterii Channel One, televiziunea de stat rusă, l-au întâlnit întâmplător pe bărbat pe străzile din Anchorage. Aceștia i-au admirat motocicleta, fabricată de Ural.

În timpul discuției, acesta a menționat dificultățile întâmpinate în procurarea pieselor de schimb, întrucât uzina care le produce „se află în Ucraina”.

„Deci, pentru dumneavoastră, dacă Putin și Trump rezolvă acest conflict aici, în Alaska, va fi un lucru bun?”, l-a întrebat reporterul Valentin Bogdanov pe Warren.

„Da, va fi bine”, a replicat el.

Compania Ural, care are sediul în Washington, asamblează motocicletele în Kazahstan. După debutul războiului din Ucraina, producția a fost complet retrasă din Rusia.

Amintim că întâlnirea lui Vladimir Putin cu Donald Trump a avut loc vineri, 15 august 2025, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson.

Summitul a durat peste trei ore, iar întrevederea a inclus mai multe formate, începând cu o discuție unu la unu în limuzina liderului american și continuând cu o rundă „trei la trei”.

Din partea Rusiei au participat consilierul prezidenţial Iuri Uşakov şi ministrul de Externe Serghei Lavrov. De partea americană, delegaţia a fost formată din secretarul de Stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Astăzi, 18 august 2025, președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge la Washington, împreună cu lideri europeni, pentru a susține poziția Kievului, după ce liderul american l-a somat să accepte concesii în urma summitului cu Putin.

