„La data de 4 septembrie 2025, în jurul orei 23:41, polițiștii din Făget au fost sesizați prin SNUAU 112, de către mai multe persoane, cu privire la faptul că o persoană ar fi incendiat pompa de alimentare a stației de carburant din Făget”, a transmis Poliția.

Imaginile video, intrate în posesia Libertatea, arată ce s-a petrecut.

Bărbatul, care băuse mult alcool, a intrat în benzinărie, a aprins cu o brichetă combustibilul scos dintr-o pompă și a provocat o degajare mare de lichid inflamabil. Apoi a atacat un angajat al benzinăriei cu combustibil aprins, provocându-i arsuri la mâini și la picioare.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici. El a fugit spre un bloc ANL din apropiere, a spart ușa de la intrare și a urcat până la etajul 3, amenințând că se va arunca în gol.

„Echipajul de intervenție deplasat la fața locului a reușit, prin dialog, să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul extrem. Aceasta a fost imobilizată, încătușată și condusă la sediul poliției”, a precizat IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere, lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice. În final, individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile prin decizia Parchetului Tribunalului Timiș.

