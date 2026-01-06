Pentru salvarea tânărului în vârstă de 21 de ani au fost mobilizate mai multe echipaje, iar extragerea acestuia a necesitat lărgirea canalului. El a fost scos în siguranță la suprafață, însă starea sa de sănătate este precară, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Acesta a fost blocat într-un canal adânc de aproximativ șase metri, la intersecția străzilor Cladova și Pieptănari, din sectorul 5 al Capitalei. Doi cetățeni, care l-au auzit țipând, au alertat un echipaj al Secției 18 Poliție.

Imediat, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție, precum și două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Tânărul este conștient, însă se pare că are probleme de respirație din cauza temperaturii ridicate din interiorul canalului. Din primele informații comunicate de autorități, acesta ar fi rămas blocat timp de două zile.

Canalul se află pe spațiul verde de la intersecția celor două străzi și este în curs de reabilitare de către RADET.

