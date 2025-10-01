Doi parașutiști au căzut în gol de la 11.000 de metri

Un britanic a supraviețuit unei căderi de la 3.300 de metri în timpul unui salt cu parașuta în SUA, după ce atât parașuta principală, cât și cea de rezervă nu s-au deschis. Potrivit sursei citate mai sus, Mitchell Deakin, în vârstă de 24 de ani, se afla într-o vacanță de vis în Nevada când s-a produs incidentul.

Accidentul a avut loc pe 17 septembrie, în timp ce Deakin sărea cu parașuta împreună cu un instructor deasupra deșertului din Nevada. Ambii bărbați au căzut cu o viteză de aproximativ 72 km/h, suferind răni grave. Ei au fost transportați de urgență la Centrul Medical Universitar din Las Vegas.

Martorii au povestit cum au căzut cei doi parașutiști din avionul de mici dimensiuni

Conform Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas, un avion mic a decolat de pe aeroportul Jean din comitatul Clark, Nevada. La aproximativ 3.300 de metri altitudine, două perechi de parașutiști au sărit din avion.

În timpul căderii, una dintre perechi a experimentat o defecțiune a parașutei. Martorii i-au văzut rotindu-se necontrolat, incapabili să se elibereze înainte de a lovi solul.

Cum a reușit unul dintre cei doi parașutiști să scape cu viață deși a căzut în gol de la 11.000 de metri

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

În urma impactului, tânărul britanic a suferit multiple leziuni. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, acolo unde a fost și operat. Printre numeroasele fracturi pe care le-a avut Mitchell se numără: fractură de pelvis; mai multe coaste rupte, perforarea unui plămân și o leziune renală.

După cum relatează presa străină, Deakin a fost supus unei intervenții chirurgicale în SUA, unde i s-au implantat plăci metalice în pelvis pentru a preveni colapsul acestuia.

Instructorul, Jiron Arcos Ponce, în vârstă de 54 de ani, rămâne în stare critică. Administrația Federală a Aviației din SUA a deschis o anchetă pentru a determina cauzele accidentului.

Familia l-a susținut constant pe britanicul care a căzut în gol de la 11.000 de metri

Partenera lui Deakin, Isabel Clacher, a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile medicale. Până în prezent, s-au strâns peste 18.000 de lire sterline.

„Accidentul i-a provocat lui Mitch răni extreme, inclusiv fractură de pelvis, coaste rupte, pneumotorax (plămân perforat) și o lacerație renală”, a scris Clacher pe pagina GoFundMe.

Mama lui Mitchell, Janine Deakin, a declarat: „Este foarte optimist, îngrijit de o echipă medicală excelentă și cu adevărat recunoscător pentru toată bunătatea, mesajele, discuțiile și apelurile voastre”.

În ciuda gravității accidentului, Mitchell Deakin pare să fie pe drumul cel bun spre recuperare, beneficiind de sprijinul familiei și al prietenilor care își doresc să-l vadă întors acasă în siguranță.

Într-un accident cu parapanta a murit și celebrul parașutist Felix Baumgartner. Tragedia s-a produs în luna iulie a acestui an, pe Coasta Adriaticii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE