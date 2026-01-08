Ștefan, un bărbat din sectorul 2 București, a avut parte de o eroare la impozit. Acesta a primit informația că trebuie să plătească peste 800.000 de lei pentru apartamentul de 3 camere din Colentina.

A declarat pentru Digi24 faptul că a depus o petiție online pentru sesizarea neregulii, el având de plătit cu soția sa suma de 1.600.000 de lei.

„Când s-a anunțat că s-au afișat impozitele, a fost o mică vâlvă printre prieteni. Când ne-am uitat….800 și ceva de mii de lei. Și soția are de plătit tot 800 și ceva de mii de lei pentru aceeași proprietate.

Am avut o reacție neutră. Momentan sunt afișate aceleași valori pe site. Nu a luat nimeni legătura cu mine dar nici nu știu cum ar fi putut. Între timp, am depus o petiție online”, a declarat acesta.

Totodată, Marius, un cetățean din sectorul 2, care pentru un apartament de 100 de metri pătrați avea de plată dimineața 1.200 de lei, seara, suma era deja mai mare cu aproape 100 de lei.

Rareș Hopincă, primarul sectorului 2 din București, și-a cerut scuze și anunță anchetă disciplinară după taxele greșite, care au fost afișate pentru unii cetățeni.

Edilul a anunțat într-un mesaj postat pe Facebook despre cercetarea internă pe care a declanșat-o în rândul angajaților Direcției de Impozite și Taxe Locale.

„Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe Sector 2, care a afișat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Îmi cer scuze, în numele instituției, față de cetățenii afectați de această situație. Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp.

Procesul de calculare a fost finalizat și ar trebui să nu mai existe sincope!”, a transmis Hopincă, după ce mai mulții cetățeni din sectorul 2 s-au scandalizat vâzând impozitele pe care le au de plată pentru locuințele și autoturismele pe care le dețin.









