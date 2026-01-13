Membrii asociației au fost autorizați în mod excepțional să intre în incinta fortului Douaumont, în apropiere de orașul francez Verdun, pentru a face o numărătoare a liliecilor, iarna fiind o perioadă favorabilă pentru acest tip de recensământ, potrivit presei locale.

Fortul Douaumont este unul dintre cele mai cunoscute și importante forturi din sistemul de apărare al orașului Verdun, în nord-estul Franței. Fortul este restaurat parțial și este deschis publicului ca monument istoric. Vizitatorii pot explora coridoarele, cazematele și unele dintre țintele de artilerie.

În prezent, în interiorul său și în împrejurimi trăiesc colonii de lilieci, motiv pentru care accesul este uneori restricționat în anumite perioade ale anului, pentru protejarea acestora.

Acțiunea de protejare a faunei de la fort, organizată duminică, s-a transformat, însă, într-un incident. În timpul operațiunii de numărare a coloniilor de lilieci, un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani a căzut accidental într-o fântână aflată în incinta fortului.



În urma apelului de urgență, aproximativ douăzeci de pompieri și salvatori, însoțiți de o echipă specializată, au fost mobilizați la fața locului. Bărbatul a fost adus la suprafață după aproximativ trei ore de eforturi.

Deși nu a suferit răni grave, acesta acuza dureri de spate și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.