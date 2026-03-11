A căutat cel mai ieftin apartament

Potrivit publicației sârbe Blic, parte a grupului Ringier, bărbatul spune că s-a mutat de mai multe ori prin Dalmația din cauza chiriilor tot mai mari și a condițiilor slabe din apartamente.

„M-am mutat de multe ori prin Dalmația din cauza locuințelor. De două ori am plătit 700 de euro pentru apartamente de aproximativ 65 de metri pătrați, complet neamenajate, fără garaj, cu mobilă veche. Ca să nu mai vorbesc de umezeală”, a scris acesta într-o postare online.

El spune că a încercat să găsească o variantă mai accesibilă și a ajuns într-un apartament foarte mic.

„În prezent sunt în Zadar, în cel mai ieftin apartament pe care l-am găsit. Are 18 metri pătrați și plătesc 500 de euro”, a explicat bărbatul.

Chiria pentru 18 metri pătrați a stârnit reacții aprinse

Postarea a strâns numeroase comentarii și a deschis o discuție despre cât de mult au crescut chiriile în ultimii ani. Unii utilizatori au spus că proprietarii nu fac decât să profite de cererea mare.

„Nu închiriau nici înainte acele apartamente cu 300 de euro din bunătate, ci pentru că mai mult nu puteau obține”, a comentat cineva.

Alții au susținut că problema ține de lipsa unor reguli clare pe piața chiriilor.

„Există state unde piața chiriilor este controlată: cât poți crește chiria și în ce condiții poți închiria un apartament. Inspectorii pot veni la primul semn de problemă”, a scris un alt utilizator.

Modelul folosit în unele țări europene

În discuție a apărut și modelul folosit în unele țări europene, unde statul construiește locuințe destinate închirierii. Un utilizator a explicat că, în anumite state, autoritățile ridică blocuri întregi pentru muncitori, iar o parte dintre apartamente sunt administrate de agenții specializate.

„Statul construiește locuințe, iar agențiile se ocupă de administrarea și întreținerea lor. Pentru dezvoltarea orașelor este important ca tinerii să poată pleca de acasă și să plătească taxe”, a scris acesta.

Totuși, modelul nu este lipsit de critici. Unii spun că atunci când autoritățile intervin prea mult în piață pot apărea alte probleme.

„Dacă statul stabilește o limită a chiriei, mulți investitori nu mai construiesc locuințe pentru închiriere, pentru că nu mai este profitabil”, a comentat un alt utilizator.

Chiriile mari nu sunt doar în Croația

În discuțiile online au apărut și comparații cu chiriile din alte țări europene, iar pentru mulți cumpărarea unei locuințe ar fi chiar mai costisitoare. Un utilizator a scris că în unele orașe din vestul Europei prețurile sunt chiar mai mari.

„În Marea Britanie, Germania sau Austria poți ajunge să plătești 1.200 de euro pentru o cameră într-un apartament de 65 de metri pătrați pe care îl împarți cu alte persoane”, a scris acesta.

Alții au arătat că diferența este dată și de nivelul salariilor.

„Un prieten din Germania plătește 600 de euro pe chirie, iar în Viena sunt și chirii de 1.200 de euro. Diferența este că salariile sunt mult mai mari”, a comentat cineva.

În Elveția însă, o garsonieră de doar 10 mp poate ajunge chiar și la fabuloasa sumă de 1.300 de euro pe lună.

