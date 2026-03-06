„A fost cea mai proastă decizie din viața mea”

Povestea tânărului lui a devenit virală pe rețelele sociale după ce a scris fără ocolișuri: „De fapt, detest faptul că dețin proprietăți imobiliare”.

Tânărul povestește că, acum trei ani, a reușit să cumpere un apartament în California, convins că face o investiție sigură și că își protejează viitorul de chirii tot mai mari. Realitatea a fost însă complet diferită.

„Ca membru al generației mele, a avea propriul acoperiș deasupra capului părea un vis de neatins. Astăzi, trei ani mai târziu, economiile mele au dispărut, ratele la credit nu fac decât să crească și în fiecare seară mă întind cu o greutate imensă întrebându-mă ce se va strica în continuare”, a scris el.

Confesiunea a devenit rapid virală online, pentru că mulți tineri spun că trăiesc exact aceeași experiență.

„A fost cea mai proastă decizie din viața mea”, a adăugat el.

Reparații de mii de dolari și facturi care cresc

Problemele au început imediat după mutare. Orice defecțiune din apartament a devenit o cheltuială uriașă.

„Ori de câte ori ceva nu merge bine, repararea nu mă costă sute, ci mii de dolari. Economiile mele pur și simplu s-au evaporat, iar lucrurile continuă să se strice”.

Pe lângă reparații, costurile fixe au început să crească constant. Dobânda creditului era inițial de 6,2%, însă costurile totale ale locuinței au devenit din ce în ce mai greu de suportat.

„Acesta este al treilea an petrecut aici, iar ratele la credite au crescut pentru al doilea an consecutiv. Taxele de administrare cresc cu 10% în fiecare an. Asigurarea locuinței și impozitele din California continuă să crească. Sunt prins în capcană”.

„Am vrut libertate, dar am primit cătușe”

Planul lui era simplu: să cumpere un apartament și să scape de stresul chiriilor. Era convins că proprietatea urma să însemne stabilitate și libertate financiară. În realitate, spune el, s-a întâmplat exact invers.

„Am cumpărat asta ca investiție, crezând că mă voi proteja de creșterea chiriilor, dar în acest moment vor mai trece probabil zece ani până voi vedea vreun randament”, mărturisește el.

Iar situația pieței imobiliare nu îl ajută deloc.

„Piața stagnează. Dacă aș vinde apartamentul acum, aș pierde bani”.

„Trăiesc în anxietate de doi ani”

Dincolo de bani, tânărul spune că cea mai mare problemă este stresul constant pe care îl simte: „De doi ani sunt într-o continuă anxietate. Imediat ce mă trezesc, mă gândesc la ce se va strica în continuare în apartament”.

Situația este complicată chiar și de lucruri aparent minore: „Locuiesc lângă un râu, așa că sunt în război constant cu insectele. Nici măcar asta nu se oprește”.

Confesiunea lui a devenit virală tocmai pentru că atinge o realitate tot mai discutată în multe țări: diferența dintre imaginea ideală a proprietății și costurile reale ale acesteia, mai ales că ratele la credite, reparațiile, taxele și asigurările pot transforma casa mult-visată într-o povară financiară greu de dus.

„În loc de libertate, am primit cătușe”, a scris tânărul în finalul mesajului său.