Locuință minusculă, prezentată drept „unitate urbană compactă”

O garsonieră extrem de mică, de doar 10 metri pătrați, a atras atenția pe piața imobiliară din Zürich.

Locuința este oferită spre închiriere pentru 1.178 de franci elvețieni pe lună, echivalentul a aproximativ 1.308 euro, o sumă considerată foarte mare raportat la dimensiunea spațiului.

În anunț, proprietarul descrie locuința drept un „spațiu urban compact”. În realitate, garsoniera are exact 10 metri pătrați, fiind chiar mai mică decât unele celule de închisoare.

Din punct de vedere legal însă, locuința respectă regulile în vigoare în Zürich. Autoritățile locale nu permit închirierea spațiilor mai mici de 10 mp și impun o înălțime minimă a tavanului de 2,4 metri.

Garsoniera are bucătărie și baie proprii

În interiorul garsonierei se află un pat dublu și un dulap, iar amenajarea este destul de simplă. Locuința se află într-o zonă considerată atractivă, aproape de gară, ceea ce contribuie la prețul ridicat.

Un aspect pe care agenția imobiliară îl subliniază este faptul că locuința este complet independentă.

Chiriașul dispune de propria bucătărie și de propria baie, lucru rar pentru un spațiu atât de mic.

Destinată mai ales studenților sau turiștilor

Spațiul nu este potrivit pentru o familie, însă ar putea fi o soluție pentru studenți sau pentru turiști care caută o cazare pe termen scurt.

Potrivit lui Walter Angst, reprezentant al asociației chiriașilor din Zürich, chiria de aproximativ 1.200 de franci elvețieni este aproape de nivelul maxim acoperit de ajutorul social pentru un studio, care poate ajunge la aproximativ 1.400 de franci.

Astfel, locuința rămâne teoretic accesibilă și pentru persoane cu venituri reduse. Rămâne însă de văzut dacă acest argument va convinge potențialii chiriași.

Topul celor mai scumpe 10 orașe din lume: 6 sunt în Elveția

Numbeo, cea mai mare bază de date din lume despre viața la nivel global, a publicat clasamentul orașelor bazat pe costul vieții. Astfel, cel mai scump oraș a fost Zürich, Elveția. Costul vieții acolo a fost cu 18,5% mai mare decât în ​​New York, criteriul de referință, în timp ce magazinele alimentare și restaurantele au fost cu 15,4%, respectiv 21% mai scumpe. Următoarele în clasament, până la locul 6 inclusiv, se află orașele elvețiene: Geneva, Basel, Lausanne, Lugano și Berna.

Dintre orașele românești, capitala București este pe locul 296, Cluj-Napoca – pe 309, Brașov – pe 315, Constanța – pe 319, Timișoara – pe 330, Iași – pe 336. București are un indice al costului vieții de 46,3, în condițiile în care liderul, orașul Zürich, are un indice de 118,5.

