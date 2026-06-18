Mike Fields a cumpărat patru bilete loto din jocul Space Invaders Cash Invasion și a crezut că pe unul dintre ele a câștigat premiul cel mare. Când a dus biletul câștigător la sediul Loteriei Hoosier din Indianapolis, a avut parte de o surpriză neplăcută.

Premiul loto nu i-a fost plătit

Acolo i s-a spus că a apărut o problemă tehnică și că premiul nu îi va fi achitat.

„Nu mi-au spus direct că nu voi primi banii, ci doar că nu mi-i pot plăti în acea zi. Mi-au zis că mă vor contacta prin poștă în termen de 30 de zile, dar nu au oferit nicio explicație suplimentară”, a declarat Fields pentru WXIN.

În acest joc, participanții răzuiesc suprafața lozului pentru a descoperi simboluri și sumele aferente. Fields, care lucrează ca șofer de motostivuitor, susține că sub simbolul unei rachete a văzut suma de 100.000 de dolari, adică aproximativ 86.000 de euro.

Situația, întâlnită și la alți jucători

Situații similare au fost întâlnite și de alți jucători, povestesc oamenii.

Glendon Jones a declarat și el pentru WXIN că a crezut că a câștigat 2.150 de euro, însă la sediul loteriei i s-a spus că este vorba despre o eroare.

„M-au chemat să vin să-mi ridic premiul. Când am ajuns, mi-au spus că a fost o confuzie și o greșeală de tipărire și că, pur și simplu, nu am avut noroc”, a povestit el.

Loteria a suspendat vânzarea lozurilor cu probleme

După ce problemele au devenit publice, Loteria Hoosier a suspendat vânzarea lozului Space Invaders Cash Invasion, pus în vânzare la prețul de 4,30 euro.

„Biletul loto Space Invaders Cash Invasion a fost lansat cu o problemă tehnică. Am suspendat temporar vânzarea pentru a ne asigura că experiența de joc respectă standardele de integritate pe care le așteptăm de la produsele noastre”, au transmis reprezentanții loteriei.

Cum explică Loteria situația

Gerard Bond, director pentru afaceri externe al Loteriei Hoosier, a explicat că problema a fost cauzată de o eroare de tipar.

„Am observat o problemă tehnică la un loz lansat recent. Din cauza unei erori de tipărire, unele bilete afișau câștiguri care nu corespundeau evidențelor oficiale ale comisiei loteriei. În prezent analizăm toate regulile și procedurile pentru a stabili care este cea mai potrivită soluție”, a declarat Bond pentru revista People.

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