„Am angajamente de la practic toţi aliaţii NATO să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% (din PIB), de la toţi, cu excepţia Spaniei (…) Nu ştiu ce se întâmplă cu Spania, este o profitoare»”, a declarat Trump în cadrul ceremoniei de inaugurare a „Consiliului pentru Pace”, iniţiativă susţinută de liderul american.

Spania a refuzat această cerinţă încă de la summitul NATO din iunie 2025, argumentând că o astfel de creştere a cheltuielilor militare este disproporţionată şi incompatibilă cu menţinerea prestaţiilor sociale.

Guvernul spaniol a propus o alternativă, angajându-se să sporească cheltuielile de apărare la 2,1% din PIB, considerând această cifră „suficientă şi realistă”. Investiţii suplimentare, cum ar fi în apărarea cibernetică şi infrastructura critică, au fost incluse în planul de dezvoltare etapizată până în 2035.

Cu toate acestea, Trump a continuat să critice poziţia Spaniei, ameninţând-o chiar cu sancţiuni comerciale pentru refuzul de a respecta cerinţele NATO. În discursul său de la Davos, liderul american a reiterat că NATO nu a adus beneficii semnificative pentru SUA şi că Alianţa a fost creată în principal pentru protecţia Europei împotriva Uniunii Sovietice.

„Singurul lucru pe care l-am obţinut de la NATO a fost să protejăm Europa de Uniunea Sovietică şi acum de Rusia. Adică noi (Statele Unite – n.red.) i-am ajutat timp de mulţi ani la rând. Nu am primit niciodată nimic în schimb, doar am plătit pentru NATO şi am făcut asta de mulţi ani, până am venit eu”, a spus Trump.

În ciuda presiunilor venite din partea Washingtonului, Spania a rămas fermă în decizia sa, concentrându-se pe atingerea ţintelor militare convenite la summitul NATO şi pe prioritizarea cheltuielilor compatibile cu statul social. Tensiunile dintre cele două ţări continuă să fie subiect de dezbatere pe scena internaţională.