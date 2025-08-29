Bărbatul suspectat de uciderea și mutilarea soției sale

O femeie în vârstă de 52 de ani a fost ucisă în apartamentul ei din Újpest, un sector din Budapesta, pe 15 decembrie 2024. Victima a fost găsită înjunghiată, având un deget tăiat.

Balázs N., soțul femeii, a devenit principalul suspect al crimei. Probele din cauză au arătat că bărbatul ar fi mutilat-o pe soție pentru a folosi amprenta digitală a degetului tăiat pe telefonul acesteia. În acest fel, individul s-a putut conecta online la contul ei bancar, din care a transferat câteva sute de mii de forinți.

Criminalul a fost prins în Bratislava

Pentru că bărbatul era de negăsit, Poliția din Ungaria a emis, inițial, un mandat de arestare intern. Au fost emise apoi și mandate de arestare europene și internaționale, iar persoana căutată a fost în cele din urmă reținută de poliția slovacă la Bratislava, pe 20 iulie, și predată colegilor lor din Budapesta, la Rajka, pe 27 august.

„Anchetatorii abia l-au recunoscut pe bărbat, care nu semăna cu fotografia din mandatul de arestare, deoarece se răsese pe cap și își lăsase barbă”, se arată în comunicatul poliției.

Bărbatul a fost arestat fiind acuzat de omor, jaf și fraudă comise cu ajutorul unui sistem informatic.

