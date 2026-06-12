A folosit salteaua ca să urce pe zid

Evadarea a avut loc pe 15 martie, la Houston Contract Detention Facility, un centru administrat de compania CoreCivic în baza unui contract cu ICE. Potrivit documentelor judiciare, bărbatul ar fi folosit o saltea de yoga pentru a escalada zidul curții de recreere, undeva în jurul prânzului. De acolo, ar fi ajuns pe acoperișul clădirii, apoi ar fi sărit în afara complexului. Absența lui nu a fost observată imediat. Personalul centrului a constatat că lipsește abia în jurul orei 16.22, în timpul unui apel al deținuților.

Newly unsealed court documents reveal Ladislav Petro allegedly used a *yoga mat* to scale a wall and escape the Houston Contract Detention Facility in March. He's now awaiting trial on federal charges related to the escape.



New info: https://t.co/cjUCK9AXzE @KPRC2 https://t.co/SMYE05zqyM — KPRC 2 Bryce Newberry (@KPRC2Bryce) June 10, 2026

Anchetatorii au găsit salteaua abandonată după ce au verificat imaginile de supraveghere iar autoritățile locale, statale și federale au lansat o amplă operațiune de căutare.

A fost prins după puțin peste 24 de ore

ICE a transmis că bărbatul a fost localizat și reținut după puțin peste 24 de ore, în apropierea centrului de detenție din Houston, iar cazul a ajuns în fața justiției federale. Un mare juriu l-a inculpat pentru evadare și pentru împiedicarea executării unui ordin final de îndepărtare de pe teritoriul Statelor Unite.

Petro fusese vizat de un ordin de expulzare din SUA în mai 2024, iar cazul său era în procedură în fața Board of Immigration Appeals.

Era vizat de o notificare roșie Interpol

Potrivit ICE, Ladislav Petro avea antecedente penale și era vizat de o notificare roșie Interpol pentru producerea și distribuirea de materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Autoritățile americane nu au spus de ce documentele care explicau modul în care a evadat au rămas sigilate inițial. KPRC/Click2Houston a relatat că plângerea penală a fost depusă sub sigiliu pe 15 martie, iar procurorii federali au cerut desecretizarea ei în aprilie, după ce jurnaliștii au întrebat Departamentul Justiției de ce documentul nu este public. Judecătoarea federală Dena Palermo a semnat ulterior ordinul de desecretizare.

După evadare, ICE a transmis că, în astfel de cazuri, este formată o echipă specială care analizează împrejurările incidentului, posibilele vulnerabilități și măsurile care trebuie luate pentru ca situația să nu se repete. Agenția nu a oferit însă detalii despre eventualele probleme găsite la centrul din Houston, invocând motive de securitate operațională.

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