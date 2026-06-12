A folosit salteaua ca să urce pe zid

Evadarea a avut loc pe 15 martie, la Houston Contract Detention Facility, un centru administrat de compania CoreCivic în baza unui contract cu ICE. Potrivit documentelor judiciare, bărbatul ar fi folosit o saltea de yoga pentru a escalada zidul curții de recreere, undeva în jurul prânzului. De acolo, ar fi ajuns pe acoperișul clădirii, apoi ar fi sărit în afara complexului. Absența lui nu a fost observată imediat. Personalul centrului a constatat că lipsește abia în jurul orei 16.22, în timpul unui apel al deținuților.

Anchetatorii au găsit salteaua abandonată după ce au verificat imaginile de supraveghere iar autoritățile locale, statale și federale au lansat o amplă operațiune de căutare.

A fost prins după puțin peste 24 de ore

ICE a transmis că bărbatul a fost localizat și reținut după puțin peste 24 de ore, în apropierea centrului de detenție din Houston, iar cazul a ajuns în fața justiției federale. Un mare juriu l-a inculpat pentru evadare și pentru împiedicarea executării unui ordin final de îndepărtare de pe teritoriul Statelor Unite.

Petro fusese vizat de un ordin de expulzare din SUA în mai 2024, iar cazul său era în procedură în fața Board of Immigration Appeals.

Era vizat de o notificare roșie Interpol

Potrivit ICE, Ladislav Petro avea antecedente penale și era vizat de o notificare roșie Interpol pentru producerea și distribuirea de materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Autoritățile americane nu au spus de ce documentele care explicau modul în care a evadat au rămas sigilate inițial. KPRC/Click2Houston a relatat că plângerea penală a fost depusă sub sigiliu pe 15 martie, iar procurorii federali au cerut desecretizarea ei în aprilie, după ce jurnaliștii au întrebat Departamentul Justiției de ce documentul nu este public. Judecătoarea federală Dena Palermo a semnat ulterior ordinul de desecretizare.

După evadare, ICE a transmis că, în astfel de cazuri, este formată o echipă specială care analizează împrejurările incidentului, posibilele vulnerabilități și măsurile care trebuie luate pentru ca situația să nu se repete. Agenția nu a oferit însă detalii despre eventualele probleme găsite la centrul din Houston, invocând motive de securitate operațională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 11 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
Viva.ro
Cum arată văduva lui Sergiu Nicolaescu la 11 ani de la moartea acestuia. În ce ipostază a fost surprinsă alături de actualul soț, medicul care l-a operat pe regizor
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
GSP.RO
42 de lei o apă minerală, berea e lux » Prețuri care te sperie la Mexic - Africa de Sud, primul meci al Mondialului
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București
GSP.RO
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
Politică 11 iun.
Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Politică 11 iun.
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Parteneri
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Adevarul.ro
Drogul care l-ar fi ucis pe rezidentul de la Floreasca. Criminologul Vlad Zaha: „O cantitate cât sămânța de susan te poate ucide”
Cât costă și care sunt cele mai delicioase preparate pentru fanii Cupei Mondiale 2026 prezenți în Mexic. Produsul popular care se vinde cu 3 lei
Fanatik.ro
Cât costă și care sunt cele mai delicioase preparate pentru fanii Cupei Mondiale 2026 prezenți în Mexic. Produsul popular care se vinde cu 3 lei
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a ajuns în România prima dată grecul Steve Ant: „Sunt fix de la mare, unde merg toți românii”
Exclusiv
Stiri Mondene 11 iun.
Cum a ajuns în România prima dată grecul Steve Ant: „Sunt fix de la mare, unde merg toți românii”
Cum se distrează Adelina și Cristi Chivu pe insula milionarilor. Imagini cu cei doi în vacanță
Stiri Mondene 11 iun.
Cum se distrează Adelina și Cristi Chivu pe insula milionarilor. Imagini cu cei doi în vacanță
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
ObservatorNews.ro
Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
FIFA a aprobat două noi reguli parcă făcute special pentru fotbalul românesc
GSP.ro
FIFA a aprobat două noi reguli parcă făcute special pentru fotbalul românesc
Fotbalistul, certat de mama sa. Cum a apărut la ședința foto oficială: „Cred că toată lumea a văzut acele fotografii...”
GSP.ro
Fotbalistul, certat de mama sa. Cum a apărut la ședința foto oficială: „Cred că toată lumea a văzut acele fotografii...”
Parteneri
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
Mediafax.ro
OANA GHEORGHIU și-a făcut ”autodenunțul” pe Facebook: ”Sunt vinovată”
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Wowbiz.ro
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
Redactia.ro
Răsturnare de situație în dosarul lui Cristian Pomohaci! Ce substanță au găsit anchetatorii lângă fostul preot
BREAKING NEWS O mașină a fost cuprinsă de foc în parcarea unui bloc din Iași. Pompierii intervin de urgență
KanalD.ro
BREAKING NEWS O mașină a fost cuprinsă de foc în parcarea unui bloc din Iași. Pompierii intervin de urgență

Politic

Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
Politică 11 iun.
Eugen Tomac acuză PNL de ipocrizie și reamintește că guvernele liberale au funcționat cu sprijinul PSD
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Politică 11 iun.
PSD atacă dur PNL: „Se poate și fără ei. După șapte ani la putere este vremea să meargă în opoziție”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondială: „A furat ideea lui Ceaușescu! Sper să fie un eșec”
Fanatik.ro
Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondială: „A furat ideea lui Ceaușescu! Sper să fie un eșec”
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani