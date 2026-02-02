Bărbatul s-a ascuns în magazin după închidere

Incidentul a avut loc în supermarketul Carrefour Saint-Serge din orașul francez Angers, în noaptea de joi 29 spre vineri 30 ianuarie.

După închiderea magazinului, la ora 21.00, angajații nu au bănuit că o persoană a rămas intenționat în interiorul clădirii.

Bărbatul s-ar fi ascuns cu intenția de a sustrage bunuri pe timpul nopții, potrivit Ouest France.

Prins de paznicul din Carrefour cu patru valize pline

Prima alarmă a fost declanșată în jurul orei 23.30. Sistemul de securitate al magazinului a semnalat o mișcare suspectă, așa că paznicul a mers în zona respectivă ca să verifice situația.

Odată ajuns, a dat peste un bărbat care avea asupra sa patru valize pline. Individul s-a prezentat drept agent de curățenie, însă explicația nu l-a convins pe paznic.

iPhone-uri, detergent și carduri Pokemon

În valize au fost găsite diverse produse, printre care detergent, telefoane mobile iPhone și carduri Pokemon, a căror valoare a fost estimată la aproximativ 18.000 de euro.

„Avem un sistem de detectare a mișcărilor foarte performant. Agentul de securitate l-a reținut într-o încăpere până la sosirea poliției”, a declarat Jérémie Denis, directorul general al magazinului.

Hoțul, în arest preventiv

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv.

Polițiștii din cadrul comisariatului din Angers au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Potrivit publicației Ouest France, anchetatorii verifică posibila implicare a aceluiași individ în alte furturi comise în magazine precum Leclerc, Auchan sau Fnac.

