În ianuarie 2025, mașina unui bărbat cecen a fost spartă, fiindu-i furate mai multe obiecte personale, inclusiv un card bancar Revolut și actele de identitate. Incidentul a avut loc în localitatea Aucamville, din sudul Franței. Prin notificările aplicației bancare, victima a descoperit că hoțul folosea cardul într-un magazin de tutun. Cu permisiunea proprietarului magazinului, acesta a vizionat imaginile de supraveghere și l-a identificat pe suspect, potrivit publicației La Dépêche.

La scurt timp, acesta s-a întâlnit cu hoțul pe stradă. Discuția dintre cei doi s-a transformat rapid într-un atac violent. Sprijinit de doi complici, bărbatul cecen a lovit și înjunghiat suspectul sub privirile camerelor de supraveghere dintr-o parcare. Victima agresiunii a fost abandonată în stare gravă pe stradă.

După mai multe luni de investigații, anchetatorii au reușit să îi identifice pe cei trei bărbați. Aceștia au fost arestați la începutul anului 2026. Cei trei au ajuns în fața tribunalului penal din Toulouse, pe 26 ianuarie. Judecata în cauză continuă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE