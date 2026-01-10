Șoferul autobuzului a spus că părea o cursă obișnuită

„Am oprit în stații normal. Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic”, a declarat bărbatul, conform publicației locale Turnul Sfatului.

La terminarea cursei, șoferul a verificat autobuzul și a observat două persoane rămase la bord. Una dintre ele i-a atras atenția că un bărbat părea inconștient pe scaun, după burduful autobuzului.

„Am văzut un bărbat în jur de 40 de ani, care avea capul pe spate și o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls”, a povestit șoferul.

Bărbatul nu a mai putut fi salvat în ciuda eforturilor echipei medicale

Șoferul a sunat imediat la 112, a cerut ajutor urgent și a oferit detalii despre situație.

„De acolo am fost redirecționat către salvare și mi s-a spus că la ora 23.04, de pe Calea Dumbravii, în dreptul Bisericii de pe Mihai Viteazu, ar fi primit un apel că cineva în autobuz este în stare inconștientă. Au întrebat în ce direcție merge autobuzul, iar persoana le-a spus că merge către Calea Dumbravii și că au trimis o ambulanță. Am mai întrebat la telefon dacă îl putem ajuta, să-l întindem sau să-i facem masaj cardiac, dar mi s-a spus să nu-l atingem, că sosește imediat ambulanța. Au venit în jur de șapte paramedici, medici și s-au apucat de resuscitare”, a relatat șoferul.

Eforturile echipei medicale au durat o oră și jumătate, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

„Călătorii care au rămas cu mine mi-au spus că cel care a sunat la 112 a spus că ultimele semne vitale au fost date la Casa Armatei, însă nu putem ști cu certitudine”, a adăugat șoferul.

Pe parcursul traseului s-au aflat aproximativ 50 de pasageri

De-a lungul traseului, în autobuz s-au aflat aproximativ 50 de pasageri, iar aproape toate locurile erau ocupate. Cu toate acestea, nimeni nu a sesizat sau raportat starea gravă a bărbatului.

„Eu cred că nu i-a interesat, pentru că nici acum nu înțeleg cum de nimeni nu m-a anunțat până la capăt de linie că acest om era inconștient. I-am întrebat pe cei de la final de ce nu mi-au spus și au răspuns că nu aveau cu ce să se deplaseze în continuare. Nu au vrut să oprească autobuzul”, a afirmat șoferul, vizibil afectat.

Cu o experiență de 46 de ani în meseria de șofer de autobuz, bărbatul a spus că a mai întâlnit situații tragice de-a lungul carierei sale, însă niciodată nu a fost martor la o asemenea lipsă de reacție.

„De-a lungul timpului am fost martor la astfel de situații de până la zece ori, dar niciodată nu am văzut atâta indiferență. Întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat”, a subliniat el.

„Dacă eram anunțat aș fi oprit imediat autobuzul și, dacă nu avea semne vitale, la indicațiile personalului de la 112 aș fi putut începe manevrele de resuscitare”, a conchis șoferul.