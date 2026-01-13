Autoritățile știau că bărbatul este nevăzător

Autoritățile locale au trimis scrisori și facturi timp de doi ani, deși știau că bărbatul are doar 10% din vedere, conform unei evaluări de îngrijire efectuate în ianuarie 2023. Situația a devenit critică în noiembrie 2024, când fiica sa, care deținea procură pentru administrarea finanțelor tatălui ei, a primit o notificare prin care i se cerea să achite datoria în termen de doar două săptămâni, relatează The Independent.

Conform raportului realizat de Ombudsmanul pentru Administrație Publică și Servicii Sociale, consiliul local a trimis prima scrisoare în ianuarie 2023, propunând o evaluare financiară pentru costurile îngrijirii la domiciliu. După ce bărbatul nu a răspuns, consiliul i-a transmis o altă scrisoare, informându-l că va trebui să achite integral costurile îngrijirii.

În mai multe rânduri, bărbatul a exprimat confuzie cu privire la obligația de plată, inclusiv în timpul unei revizuiri medicale din mai 2023 și într-o conversație telefonică din august 2023. În cadrul acestei convorbiri, bărbatul a declarat că nu dorește să fie înregistrat oficial ca nevăzător și că nu are nevoie de sprijin suplimentar, dar a menționat că a primit o factură de 1.000 de lire sterline.

În ciuda faptului că un angajat al consiliului a recunoscut că deficiența vizuală ar fi putut împiedica răspunsul la corespondență, consiliul a continuat să trimită notificări scrise și a efectuat o evaluare financiară fără a face ajustările necesare pentru nevoile de comunicare ale bărbatului.

În iulie 2024, copiii lui au fost desemnați drept împuterniciți legali pentru gestionarea finanțelor sale.

Fiica sa a primit în 2024 o scrisoare prin care era somată să achite datoria

În noiembrie 2024, fiica sa a primit o scrisoare prin care era somată să achite datoria acumulată de 70.000 de euro în doar două săptămâni. În plângerea sa către consiliu, aceasta a susținut că acțiunea autorităților nu a fost rezonabilă și că nu au luat în considerare deficiența de vedere a tatălui său, care pierduse 90% din capacitatea vizuală.

Ombudsmanul a concluzionat că „nimeni din cadrul consiliului nu și-a asumat răspunderea pentru a analiza în mod corespunzător nevoile de comunicare ale bărbatului și dacă ar fi trebuit făcute ajustări rezonabile”.

„Consiliul ar fi putut anticipa aceste nevoi și ar fi putut face ajustări simple încă din ianuarie 2023, însă nu a făcut acest lucru și a ratat multe alte oportunități în următoarele 22 de luni pentru a remedia situația”, conform raportului.

În septembrie 2025, consiliul a fost obligat să ceară scuze bărbatului și fiicei sale și să le plătească despăgubiri de 300, respectiv 150 de lire sterline.