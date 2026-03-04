A scanat doar produsul ieftin

Potrivit informațiilor transmise de poliția din Heilbronn, în jurul orei 18:00, un bărbat necunoscut a intrat în magazin și și-a umplut coșul cu un televizor scump și un baton cu fructe.

La casa de marcat automată, acesta a scanat și a plătit doar batonul, încercând să plece fără să achite televizorul. Planul său părea bine pus la punct, însă a fost observat de un angajat vigilent.

Prins în flagrant, a fugit

Angajatul magazinului l-a oprit și l-a confruntat în legătură cu televizorul neplătit, încercând să-l conducă la biroul administrativ. În acel moment, suspectul a reacționat rapid: a sărit peste bariera zonei de autoservire și a fugit.

În graba sa, a abandonat atât televizorul de 500 de euro, cât și batonul cu fructe. Mai mult, a scăpat un set de chei care conținea și un briceag.

Potrivit descrierii oferite de poliție, bărbatul are între 25 și 30 de ani, aproximativ 1,85-1,90 metri înălțime, păr blond scurt și barbă de câteva zile. Purta un pulover, pantaloni de trening și o șapcă.

Poliția continuă cercetările pentru identificarea suspectului.

Furturile din retail, la nivel record

Cazul din Neckarsulm vine pe fondul unei creșteri semnificative a furturilor din magazinele din Germania. 

Conform unui studiu realizat de EHI Retail Institute, în 2024 au fost furate bunuri în valoare de aproximativ 2,95 miliarde de euro, cu 4,6% mai mult decât în anul precedent.

Potrivit celor mai recente date din retailul german, fiecare cumpărător plătește anual sute de euro în plus din cauza hoților din supermarketuri, o suprataxă ascunsă de aproximativ 1,5% inclusă în fiecare preț.

Unele supermarketuri au luat măsuri extreme.

Casele de marcat cu autoservire sunt tot mai des implicate în astfel de tentative de furt. Pentru a combate fenomenul, retailerii introduc măsuri suplimentare de securitate: verificări suplimentare ale coșurilor, rescanări aleatorii, bariere care se deschid doar după plata integrală și sisteme bazate pe inteligență artificială care detectează mișcări suspecte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Produsul vândut de Kaufland cu 79,99 lei, în perioada 4-10 martie 2026, pe care toată lumea trebuie să îl aibă în casă
Știri România 09:37
Produsul vândut de Kaufland cu 79,99 lei, în perioada 4-10 martie 2026, pe care toată lumea trebuie să îl aibă în casă
Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 4 martie 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța. Unde s-au scumpit carburanții
Știri România 08:59
Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 4 martie 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța. Unde s-au scumpit carburanții
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de radarele NATO
Fanatik.ro
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de radarele NATO
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Stiri Mondene 03 mart.
„Chefi la cuțite”, 3 martie 2026. Bucătarul care a gătit pentru familia regală a Marii Britanii intră în competiție. „Cerințele au fost ca la armată”
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 03 mart.
Jorge, detalii neștiute despre relația cu Ramona, soția lui: „Lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
"Tsunami economic" în Europa după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. Cum e afectată România
ObservatorNews.ro
"Tsunami economic" în Europa după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. Cum e afectată România
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Mediafax.ro
MAE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Iranului la București. Ce explicații i s-au cerut iranianului
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă
KanalD.ro
Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața după ce a mâncat o shaorma de pui cumpărată de la o tarabă

Politic

România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Politică 03 mart.
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară”, deși suntem sub protecția SUA / NATO. Oana Țoiu: „Decizia se ia în CSAT”
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 03 mart.
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba aia. Fără să se supere Gigi”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba aia. Fără să se supere Gigi”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului