A scanat doar produsul ieftin

Potrivit informațiilor transmise de poliția din Heilbronn, în jurul orei 18:00, un bărbat necunoscut a intrat în magazin și și-a umplut coșul cu un televizor scump și un baton cu fructe.

La casa de marcat automată, acesta a scanat și a plătit doar batonul, încercând să plece fără să achite televizorul. Planul său părea bine pus la punct, însă a fost observat de un angajat vigilent.

Prins în flagrant, a fugit

Angajatul magazinului l-a oprit și l-a confruntat în legătură cu televizorul neplătit, încercând să-l conducă la biroul administrativ. În acel moment, suspectul a reacționat rapid: a sărit peste bariera zonei de autoservire și a fugit.

În graba sa, a abandonat atât televizorul de 500 de euro, cât și batonul cu fructe. Mai mult, a scăpat un set de chei care conținea și un briceag.

Potrivit descrierii oferite de poliție, bărbatul are între 25 și 30 de ani, aproximativ 1,85-1,90 metri înălțime, păr blond scurt și barbă de câteva zile. Purta un pulover, pantaloni de trening și o șapcă.

Poliția continuă cercetările pentru identificarea suspectului.

Furturile din retail, la nivel record

Cazul din Neckarsulm vine pe fondul unei creșteri semnificative a furturilor din magazinele din Germania.

Conform unui studiu realizat de EHI Retail Institute, în 2024 au fost furate bunuri în valoare de aproximativ 2,95 miliarde de euro, cu 4,6% mai mult decât în anul precedent.

Potrivit celor mai recente date din retailul german, fiecare cumpărător plătește anual sute de euro în plus din cauza hoților din supermarketuri, o suprataxă ascunsă de aproximativ 1,5% inclusă în fiecare preț.

Unele supermarketuri au luat măsuri extreme.

Casele de marcat cu autoservire sunt tot mai des implicate în astfel de tentative de furt. Pentru a combate fenomenul, retailerii introduc măsuri suplimentare de securitate: verificări suplimentare ale coșurilor, rescanări aleatorii, bariere care se deschid doar după plata integrală și sisteme bazate pe inteligență artificială care detectează mișcări suspecte.

