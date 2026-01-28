Pierderi de miliarde de euro în retailul german

Datele Institutului EHI Retail arată că, în 2024, comercianții cu amănuntul din Germania au pierdut 4,95 miliarde de euro din cauza furturilor și a deficiențelor organizatorice, cu 3% mai mult decât în anul precedent.

Asta a determinat un supermarket din Germania să ia măsuri extreme.

Situația este și mai gravă dacă ne uităm strict la furturile din magazine: aproape 3 miliarde de euro sunt atribuite exclusiv hoților.

Impactul acestor pierderi nu rămâne la nivelul companiilor. Conform studiului EHI, costurile generate de furt și de măsurile de prevenție sunt transferate către consumatori, ceea ce duce la o creștere medie de 1,5% a prețurilor.

În cazul unei facturi anuale obișnuite la alimente, această diferență se traduce rapid în câteva sute de euro plătiți în plus.

Furtul organizat, principala problemă

Experții avertizează că furtul din magazine nu mai este un fenomen izolat.

„Furtul organizat și comercial, în special, a cauzat pierderi dureroase comercianților cu amănuntul în ultimii ani”, explică Frank Horst, expert EHI în securitate și discrepanțe de inventar.

Potrivit acestuia, o treime din toate pierderile sunt cauzate de bande profesioniste care au transformat furtul într-o activitate extrem de profitabilă.

Dimensiunea reală a fenomenului ar putea fi mult mai mare.

Stefan Genth, directorul general al Federației Germane de Comerț cu Amănuntul (HDE), estimează că aproximativ 90% dintre furturile din magazine nu sunt raportate.

Aceasta ar însemna că peste 3,6 milioane de furturi rămân nedetectate anual.

„Mulți comercianți cu amănuntul sunt frustrați deoarece rapoartele duc rareori la condamnarea și pedepsirea autorilor”, explică Genth.

Din acest motiv, numeroase magazine renunță la procedura anevoioasă de depunere a plângerilor penale.

Miliarde investite în securitate, rezultate limitate

Pentru a combate furturile, sectorul de retail investește anual aproximativ 1,6 miliarde de euro în măsuri de securitate: detectivi în magazine, camere de supraveghere, etichete antifurt și sisteme electronice de protecție a mărfurilor.

Recent, un client a observat că pachetele de cafea dintr-un supermarket Lidl din Berlin sunt protejate cu sisteme electronice antifurt.

Chiar și așa, furturile nu pot fi eliminate complet, iar magazinele mici sunt cele mai vulnerabile, neavând resursele necesare pentru tehnologii de securitate costisitoare.

Reprezentanții comercianților cer intervenția autorităților.

„Acest lucru nu poate continua. O evoluție atât de dramatică poate și nu trebuie să mai fie ignorată de politicieni”, avertizează Stefan Genth.

Federația Germană de Comerț cu Amănuntul solicită pedepse mai dure și urmăriri penale mai consecvente, în special în cazurile de criminalitate organizată.

Dacă sunt adunate toate pierderile cauzate de furt și costurile de prevenție, prejudiciul economic ajunge la 7,3 miliarde de euro anual, o sumă care, în final, este suportată de clienții corecți.

