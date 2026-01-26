Miliarde de mărci germane, uitate prin valize sau sertare

La 1 ianuarie 2002, moneda s-a schimbat în Germania, dar și în multe alte țări europene: marca germană a fost înlocuită definitiv de euro. Perioada de tranziție, în care vechea monedă mai putea fi folosită ca mijloc de plată, s-a încheiat la 28 februarie 2002.

După această dată, monedele și bancnotele în mărci germane puteau fi predate la bancă, iar contravaloarea era plătită în euro.

Deși au trecut peste 24 de ani de atunci, mulți oameni păstrează și astăzi monede și bancnote în mărci germane. Potrivit estimărilor Bundesbank, banca centrală a Germaniei, aproximativ 5,64 miliarde de mărci germane în bancnote și 6,54 miliarde de mărci germane în monede se află încă în circulație și nu au fost schimbate. Iar motivele sunt diverse.

Unii oameni au uitat pur și simplu monedele vechi prin valize, sertare sau buzunare, în timp ce alții le păstrează intenționat pentru urmași.

Totuși, un caz recent de schimb valutar a atras atenția publicului.

A predat la bancă 65.000 de mărci germane și a plecat cu o avere

Un alt motiv pentru care încă există atât de multe mărci germane în circulație este faptul că moștenitorii descoperă vechea monedă printre lucrurile părinților sau bunicilor. În cele mai multe cazuri, sumele schimbate se situează între 100 și 1.000 de mărci.

Însă un schimb valutar realizat recent în orașul Bielefeld, din landul Renania de Nord–Westfalia, a făcut înconjurul presei. Un client al unei bănci a predat 65.000 de mărci germane și a primit pentru ei suma de aproximativ 33.000 de euro.

Potrivit băncii, este vorba despre un caz extrem de rar, cu o valoare de plată neobișnuit de mare.

Bavaria și Renania de Nor-Westfalia se numără printre regiunile în care cetățenii schimbă cel mai frecvent monede și bancnote vechi. Cu toate acestea, autoritățile estimează că o mare parte dintre mărcile germane rămase nu vor mai fi recuperate niciodată.

În 2019, un bărbat din nordul Germaniei a găsit o grămadă de bancnote ascunse în interiorul unui ceas vechi pe care l-a cumpărat dintr-un târg de vechituri. Singura problemă pentru el a fost aceea că banii erau mărci, monedă scoasă din circulație. La vremea respectivă, bărbatul a primit în schimbul celor 50.000 de mărci germane aproape 25.500 de euro.

