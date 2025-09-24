Agenții l-au înconjurat rapid și l-au scos afară din sala de judecată pe bărbatul care acum riscă închisoarea pe viață.

Juriul, format din cinci bărbați și șapte femei, l-a declarat pe Ryan Routh vinovat de toate acuzațiile după aproximativ două ore de deliberări.

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, riscă închisoarea pe viață. Jurații ieșeau din sală după anunțarea verdictului, când Routh a apucat un pix de pe o masă și a încercat să își înfigă obiectul în gât. A fost oprit la timp de autorități.

Donald Trump a salutat condamnarea atacatorului său, Ryan Routh, în timp ce era la Miami.

„Sunt foarte recunoscător justiției și pentru modul în care această situație a fost gestionată de Pam Bondi, Todd Blanche și toți ceilalți”, a declarat el, la Adunarea Generală a ONU.

„Nu putem permite să se întâmple astfel de lucruri și nu doar unui președinte. Justiția și-a spus cuvântul, vom vedea ce se va întâmpla”, a adăugat președintele SUA.

Pe 15 septembrie 2024, Ryan Roth a încercat să îl asasineze pe Donald Trump, pe atunci candidatul la președinție. Incidentul a avut loc la clubul său de golf din Florida.

Atacatorul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, Ryan Wesley Routh, a dat un interviu pentru publicația Newsweek România, în urmă cu trei ani, unde a vorbit despre convingerile sale.

