Furtuna a smuls acoperișul unei case din Argeș

În judeţul Argeş, localitatea Hârtieşti, satul Lucieni, vântul puternic a smuls acoperişul unei locuinţe.

Conform ISU Argeș, în urma incidentului au rezultat trei victime, bărbați. Unul dintre ei era conștient și a plecat cu un autoturism civil către spital, până la sosirea forțelor de intervenție. De asemenea, al doilea era conștient, acuza dureri la membrele inferioare și superioare și în zona coloanei, fiind asistat de paramedicii SMURD.

O a treia victimă era în stop cardio-respirator, fiind scoasă de pompieri şi asistată de echipajul SAJ.

„Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată”, a transmis ISU Argeş.

Un copac a căzut peste un om, în București

În Bucureşti, în Sectorul 4, un copac a căzut peste un om.

„Victima, cu diverse traumatisme, conştientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acţionat cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi o unitate de terapie intensivă mobilă”, a precizat IGSU.

Meteorologii au emis vineri seară un cod portocaliu de vijelie pentru București. ISU București-Ilfov a transmis și un mesaj RO-Alert către populație.



