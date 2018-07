Tatăl băiatului care a fost răpit, joi la prânz, din mașina pe care o conducea susține că cei doi bărbați care i-au luat copilul cu forța au vorbit doar în limba franceză pe timpul acțiunii lor. De aceea, crede că răpitorii au fost trimiși de către soția sa, aflată acum la Paris, și că aceștia ar fi antrenați special pentru astfel de misiuni după modul în care au procedat.

”Nu îi cunoșteam. Au spus în franceză că mă omoară, m-au strâns de gât, m-au lovit…Cred că oricine primește bani face lucrurile astea. Oamenii sunt foarte bine antrenați pentru treburile astea. Nu sunt ca mine. Erau îmbrăcați în negru, cu ochelari, cu șepci negre, îmbrăcați la fel. Mi-au sărit în fața mașinii. Au deschis portiera unul într-o parte, altul în alta. Unul mă ținea de gât, se vedea că era ca la antrenament. Mi-a fost frică pentru copil”, a declarat Giani Țibuleac.

Tatăl copilului a povestit cum s-a întâmplat să-i fie răpit copilul în plină zi, într-o zonă intens circulată din municipiul Vaslui, respectiv în apropierea intersecției din Crucea Gării.

”O mașină era în față. Îmi bloca fața să nu înaintăm. Ei (n.red – cei doi răpitori) erau pietoni. Am așteptat să treacă. La un moment dat, m-am întrebat ce vor să facă aștia, să se sinucidă? Dacă știam cine sunt, treceam peste ei. Am așteptat să treacă, erau pietoni…M-au lovit, m-au strâns de gât, mașina are o gaură până la tablă, în tapițerie. Am fost strâns să nu reacționez când mi se ia copilul. Să nu ies. Aveam centura pusă. Nu știu cum a reacționat copilul în tot acest timp”, povestește tatăl băiatului.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că și-a dat seama de dispariția fiului său după ce a parcurs câteva zeci de metri cu mașina cu care plecase în trombă pentru a scăpa de atacatori. Când a realizat că băiatul nu mai este în mașină, a revenit imediat în zona în care a fost atacat și a observat că autoturismul în care răpitorii au urcat împreună cu băiatul era unul de culoare albă.

”Am întors capul și am zis ”copilul”. Era linie continuă. Fă roată prin gară, la un kilometru. Am trecut pe roșu, am sunat la poliție. La trei secunde, au plecat cu o mașină albă. Toată treaba a fost aranjată, pusă la punct, m-au găsit, toată admirația mea pentru ei. Sunt foarte rapizi băieții”, ne-a mărturisit Giani Țibuliac.

”Nu am știut de el zece ani. Mi l-a ținut ascuns. L-a mai luat o dată”

Tatăl copilului, care este din municipiul Bârlad, crede că în spatele întregii acțiuni este fosta sa soție, după ce el a reușit, cu greu, să-și recupereze fiul de la fosta nevastă, care l-ar mai fi răpit o dată.

”Nu am știut de el zece ani. Mi l-a ținut ascuns. L-a mai luat o dată. Am făcut plângeri la Poliția Bârlad. Nu au făcut nimic. A fost identificat în Spania, în Franța. L-am găsit acum vreo patru luni și am fost să se obișnuiască cu mine, să mă cunoască ca tată, și l-am luat. Copilul îmi este încredințat mie până când acesta va împlini 18 ani. Trebuie să stie românește. Nu accept ca fiul meu să trăiască în mediul ăla. Ea are zile de vizită, dar nu i l-aș mai fi dat, că îmi era frică să scape iarăși. Nici nu aș vrea să mai fie mama copilului meu. Mi-a luat copilul, l-a educat rău. La 15 ani, are mentalitate de 11 ani. A învățat arta supraviețuirii, nu a școlii. El știe să supraviețuiască, să evadeze. Doar despre asta mi-a vorbit. El îmi spune ce antrenamente face cu polițiști acolo, că trage cu pistolul. Nu îmi spune că merge la școală și învață bine”, susține tatăl copilului.

Giani Țibuliac crede că a fost urmărit în permanență după ce și-a recuperat copilul din Franța. Bărbatul chiar explică și modul cum a fost identificat.

”Știau puțini oameni că sunt în România. Au aparatură de urmărit. Au posibilitate de așa ceva, lucrează cu așa ceva. Poliția nu are. Nu le-a identificat fețele, numărul la mașină. Ei știau unde mă aflam. Eu am cumpărat un iPOD la copil și aveau codul de pe iphone-ul meu. Am luat copilul din Franța. Ea (n.red. – fosta soție) spera că nu pot intra în România, că mă vor opri pe drum. Nu credea că ajung cu copilul în țară. Amenințări că îmi ia nepoatele, că facem schimb, ba că mă omoară pe mine, pe mama, pe tata”, a mai spus tatăl copilului.

Bunica băiatului de 15 ani susține cele afirmate de către fiul său cu privire la amenințările făcute de mama copilului.

”Nu am ținut legătura cu mama copilului. Doar că a zis că are nevoie să facă buletinul. Am fost la Evidența Populației și luni urma să-i dea buletinul. L-am luat în spațiu. Aici nu a venit la mine. El se ferea. Noi toți am fost amenințați, toate rudele, de noră. Că mă omoară pe mine, pe fetele băiatului meu, Eduard. Nu stiu de ce, să se răzbune. Vă dați seama, și așa nu l-am văzut de nouă ani. Până la șase ani l-am crescut eu. La 6 ani l-a răpit ca și acum….Să dea o veste, dacă îl duce mamei, eu nu sunt contra, este mama lui, dar să dea o veste că este undeva, sănătos”, a spus bunica băiatului răpit.

Tatăl adolescentului mai spune că, dacă nu i l-ar fi răpit, cel mai probabil, urma să plece cu copilul în Anglia întrucât acesta își dorea să stea în străinătate.

”Aici nu vrea să rămână. El a spus că mai bine să mergem în Londra. Îi place afară. Nu cunoaște România, doar din vorbele mamei sale. Atât știe de România. A mers, s-a jucat, i-a plăcut. Urma să îl duc la mare în ziua în care a fost răpit”, a mai spus Giani Țibuliac.

În tot acest timp, polițiștii continuă acțiunile de căutare a copilului răpit. Ei au făcut mai multe filtre la ieșirile din municipiile Vaslui și Bârlad și distribuie și afișe cu fotografia băiatului și elementele de identificare ale acestuia.

