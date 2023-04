În urmă cu o zi, individul s-a predat singur poliției, iar după audieri, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost eliberat duminică dimineață, fiind cercetat în libertate sub control judiciar pentru loviri şi alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, fapte pentru care riscă până la 2 ani de închisoare.

Agresiunea a avut loc, potrivit surselor Libertatea, în Shaormeria Băneasa de pe Calea Vitan, în noaptea de joi spre vineri, 21 aprilie, în jurul orei 0.00.

Potrivit Antena 3, bărbatul este un tânăr de 24 de ani, care locuiește în zona şaormeriei. Acesta a fost implicat în anumite scandaluri în trecut, însă nu are antecedente penale şi nu este cunoscut ca fiind o persoană periculoasă, relatează postul de televiziune. Întrebat de reporteri de ce a avut cuțitul la el în acea noapte, bărbatul a răspuns: „Nu am făcut nimic. Am avut și eu probleme și de asta”.

De la ce a pornit conflictul

Potrivit Antena3, conflictul a pornit după ce soția atacatorului a fost nemulțumită de șaorma primită. Bărbatul a intrat în local să discute cu un angajat, iar la un moment dat l-a plesnit pe acesta.

S-a întors apoi să plece, însă camerele de supraveghere îl surprind cum revine la tejghea. Îi spune ceva angajatului pe care îl lovise mai devreme, iar acesta îi dă, la rândul său, o palmă. În acel moment, bărbatul a scos un cuțit și a sărit peste tejghea.

Angajatul șaormeriei a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Starea lui nu este gravă.

Vă avertizăm că urmează imagini care pot avea impact emoțional:

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

