Potrivit cotidianului spaniol El Periódico, scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar fotografia suspectului a fost distribuită autorităților.

Victima, a cărei identificare a durat mai mult de o săptămână, a fost recunoscută prin comparația amprentelor sale cu baza de date Interpol, conform publicației belgiene 7sur7. Înainte de a fi ucis, bărbatul folosea mai multe pașapoarte false pentru a călători prin Europa.

El Periódico mai notează că bărbatul împușcat era membru al unui cartel din Balcani, ocupând o poziție înaltă în ierarhie. Autoritățile belgiene emiseseră un mandat internațional de arestare pe numele său, suspectându-l de implicare în traficul de cocaină prin portul Anvers.

După atac, agresorul a fugit pe jos în direcția Sagrada Familia. Ulterior, acesta și-a abandonat pistolul automat, telefonul mobil și casca de bicicletă sub o bancă, lângă o stație de autobuz.

Poliția catalană a lansat o amplă operațiune pentru prinderea suspectului.

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