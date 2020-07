El spune că Executivul trebuie să aplice Hotărârea de Guvern 758 din 24 iunie 2009, pentru punerea în aplicare a Regulamentului Internațional Sanitar 2005 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

„Orban, fugi la palatul Victoria că ai lege să lupţi cu COVID-19! (…) Guvernul ar trebui să aplice HG 758 din 24 iunie 2009, pentru punerea în aplicare a Regulamentului Internațional Sanitar 2005 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii”, spune fostul preşedinte.

Potrivit lui Băsescu, Regulamentul OMS a intrat în vigoare la data de 15 iunie 2007.

„România nu are nevoie de o nouă lege, are în vigoare o normă ONU cu putere de Acord Internațional la care a aderat din anul 2009 iar Guvernul nu are decât să o pună în aplicare în strict acord cu formulările și definițiile din Regulamentul Internațional de Sănătate 2005 al OMS. Citind Regulamentul, vor descoperi ce înseamnă: „carantină”, „izolare”, „suspect”, „afectat”, „autoritate competentă”, ”urgență de sănătate publică” şi mai ales vor înţelege cum se aplică regulile de carantină, izolare, cum se tratează suspectul de contaminare etc. Lectură plăcută incompetenţilor!”, afirmă Băsescu.

El menţionează şi că, la momentul emiterii HG 758/2009 alte 168 de state adoptaseră deja Regulamentul OMS.

Premierul Ludovic Orban afirma, sâmbătă, că în urma deciziei CCR, autorităţile nu au pârghii pentru a ţine în carantină şi în spitale pe cei infectaţi cu noul coronavirus şi făcea apel, la Parlament, să adopte proiectul de lege privind carantina.

