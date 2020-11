Totul a pornit după ce pacientul, despre care se știe că se afla la spital pentru o procedură medicală, i-a reproșat angajatului că

l-a „atins”.

Omul l-a împins pe angajatul unității sanitare și a țipat: „Mă atingi!”, „Ce faci? De ce ai face asta?”. Apoi, cei doi bărbați au început să se îmbrâncească.

Nu după mult timp, cearta s-a transformat într-o bătaie. Pacientul a încasat câțiva pumni, apoi a fost aruncat la pământ de către angajatul spitalului, care l-a lovit cu picioarele.

Apoi, pacientul a reușit să se ridice în picioare și a strigat: „Asta faci? Asta e meseria ta? Ar trebui să ai grijă de noi. Cum îndrăznești?”.

Bătaia a fost filmată și a devenit virală pe rețelele de socializare.

This happened in hospital somewhere in the UK pic.twitter.com/gHfaU3APWv