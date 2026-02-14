Scandal violent izbucnit la bordul unui avion

Un videoclip postat pe rețelele sociale a surprins momentul în care, la o altitudine de 9.000 de metri, o bătaie a izbucnit în culoarul avionului, însoțită de țipete și înjurături. Membrii echipajului s-au străduit să intervină, în timp ce haosul a escaladat rapid. Martorii au descris scena ca fiind deosebit de șocantă, cu dinți rupți și sânge pe scaune.

Un pasager, martor al incidentului, a relatat online că totul a început în urma unui presupus „comentariu rasist”, potrivit The Sun.

„Tocmai am ajuns acasă după un zbor groaznic și încă sunt șocat, la fel ca mulți alți pasageri. Ceea ce trebuia să fie o călătorie simplă s-a transformat într-una dintre cele mai stresante experiențe pe care le-am trăit”, a precizat acesta.

Martorul a explicat că unul dintre pasageri a devenit agresiv față de echipajul de cabină, după ce i-a fost refuzată o cerere de a cumpăra țigări. El a adăugat: „A devenit agresiv, intimidant și în mod deschis rasist față de pasagerii pakistanezi din jurul său. Însoțitorii de zbor au încercat în repetate rânduri să calmeze situația, dar el a continuat să fie ostil și agresiv”.

Aterizare de urgență la Bruxelles

În avion se aflau copii, persoane în vârstă și pasageri cu nevoi speciale, iar tensiunea a crescut până când conflictul a devenit fizic. „Pasagerii erau tulburați. Oamenii erau speriați. Atmosfera a devenit haotică”, a mai spus martorul.

Passengers fighting on a Jet2 flight 😭 pic.twitter.com/51xYJOcY89 — BOB (@bobussyy) February 14, 2026

Din cauza situației, pilotul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență la Bruxelles, unde poliția i-a arestat pe doi dintre pasageri.

După incident, avionul a decolat din nou din Bruxelles și a ajuns, joi, la destinația sa, Manchester, în jurul orei 22.00.

Reacția companiei aeriene Jet2

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene Jet2 a confirmat incidentul. „Zborul LS896 de la Antalya la Manchester a fost deviat… către Bruxelles, din cauza comportamentului revoltător al doi pasageri turbulenți. Aceștia au fost escortați de poliție din aeronavă, iar zborul a continuat către Manchester”, a spus el.

Jet2 a calificat comportamentul celor două persoane drept „revoltător” și a anunțat că aceștia vor avea interdicție pe viață de a mai zbura cu această companie aeriană.

„Confirmăm că cei doi pasageri turbulenți vor avea interdicție pe viață de a zbura cu noi. Vom depune toate eforturile pentru a recupera costurile pe care le-am suportat ca urmare a acestei devieri. Ca o companie aeriană dedicată familiilor, avem o politică de toleranță zero față de comportamentul perturbator al pasagerilor și ne pare foarte rău că ceilalți pasageri și colegii noștri de la bord au trebuit să trăiască această experiență”, a mai adăugat acesta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE