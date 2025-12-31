Una dintre cele mai căutate destinații

Târgul de Crăciun Craiova a anunțat recent că evenimentul a fost vizitat de peste două milioane de persoane, însă la Sibiu a fost o audiență-record: peste 60 de milioane de persoane în online și televiziuni.

„Până în acest moment, aproximativ 600.000 de vizitatori au ales Târgul de Crăciun din Sibiu, în creștere cu 20-25% față de ediția 2024, confirmând rolul evenimentului de principal generator de vizitatori și turiști în perioada sărbătorilor de iarnă, în Sibiu”, precizează organizatorii care spun însă că audiența a fost mult mai mare.

„Din punct de vedere al vizibilității, Târgul de Crăciun din Sibiu a atins o audiență cumulată de 50,4 milioane de persoane, prin aproximativ 1.900 de materiale apărute în TV, radio și presa online, la care se adaugă o audiență de peste 10 milioane de oameni în canalele proprii de social media. De asemenea, în Târg au ajuns, de-a lungul celor 52 de zile, influenceri din diverse nișe care au apreciat nu doar decorurile, cât mai ales preparatele pregătite de expozanți”, precizează organizatorii într-un comunicat de presă.

La Sibiu, târgul poate fi vizitat până pe 4 ianuarie 2026, în timp ce Primăria Craiova a anunțat că târgul de aici va rămâne mai mult timp deschis datorită publicului care continuă să vină să-l viziteze.

„Oamenii vin să încerce și altceva”

Târgul de Crăciun a făcut din Craiova una dintre cele mai atractive destinații turistice ale sezonului. În această perioadă, orașul este extrem de animat, atât seara, când turiștii se îndreaptă spre târg, cât și dimineața, când mulți aleg activități culturale. Drept urmare, numărul vizitatorilor din muzee a crescut considerabil, relatează ObservatorNews.

Pe lângă decorurile spectaculoase de sărbători, Craiova oferă numeroase obiective culturale. „Practic, Muzeul Oltenia a devenit o destinaţie culturală în această perioadă a târgului de Crăciun de la Craiova. Sunt peste 6.000 de vizitatori care vin la muzeu. Oamenii vin să încerce şi altceva, vin să descopere din tainele Olteniei”, a declarat Radu Dumitrescu, reprezentant al Muzeului Olteniei.

Primăria Craiova obține venituri semnificative din organizarea Târgului de Crăciun, iar evenimentul generează beneficii considerabile și pentru industria HoReCa locală. Edilul Lia Olguţa Vasilescu a declarat că investiția municipalității este dublată de câștigurile obținute, iar economia orașului are de câștigat, potrivit News.





