Suspecții l-au cunoscut pe bătrân la mormântul soției sale

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a finalizat cercetările în acest caz complex. Procurorii au descoperit că suspectii au profitat de vulnerabilitatea vârstnicului, câştigându-i încrederea prin lucrări la mormântul soţiei sale.

Între 13 iunie 2024 şi 13 ianuarie 2025, trei dintre inculpaţi au obţinut diverse sume de la victimă. Ei s-au prezentat drept directori sau preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române pentru a-l induce în eroare.

Un aspect şocant al cazului, conform News.ro, implică utilizarea de certificate de moştenitor false. Cu ajutorul acestora, suspectii l-au convins pe bătrân să retragă aproximativ 100.000 de euro din contul personal în iunie 2024.

În septembrie 2024, doi inculpaţi l-au determinat pe vârstnic să încheie un împrumut de 5.000 de lei cu o instituţie financiară nebancară. Banii au ajuns în posesia lor.

Mărturii mincinoase şi retrageri frauduloase

Doi dintre suspecţi au dat declaraţii false în faţa unui notar, afirmând că nu există alţi moştenitori ai soţiei decedate a bătrânului. Acest lucru a dus la eliberarea unor certificate de moştenitor false. Folosind aceste documente, inculpaţii au orchestrat mai multe retrageri din contul soţiei defuncte:

Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Recomandări
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
  • 30 septembrie 2024: 9.000 de euro
  • 3 octombrie 2024: 90.490 de euro
  • 4 octombrie 2024: 105.319,39 de lei

I-au furat și banii din casă

Mai mult, unul dintre inculpaţi a furat 99.500 de dolari americani din locuinţa bătrânului. Suma fusese retrasă anterior din contul soţiei decedate.

În ianuarie 2025, doi suspecţi au încercat să fure pensia vârstnicului de 8.400 de lei. Deşi prima tentativă a eşuat, au revenit şi au sustras o parte din sumă. O femeie implicată în schemă a încercat să obţină pensia bătrânului de la poştaş în septembrie 2024, pretinzând că este nepoata acestuia.

În decembrie, ea a furat 6.200 de lei din locuinţa victimei.

În total, suspecții au furat de la bătrân suma de 1.552.128 de lei în decursul a șapte luni.

Cazul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Unica.ro
E oficial! Toți părinții trebuie să știe! Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat clar data la care începe școala
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
gsp
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
GSP.RO
Prinși în «ofsaid» pe iaht » Fotbalistul a vorbit în premieră despre relația cu angajata de la „Insula Iubirii”
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.RO
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Primul aeroport din România care elimină limita de 100 ml la lichide în bagajul de mână
Știri România 15:21
Primul aeroport din România care elimină limita de 100 ml la lichide în bagajul de mână
Ilie Bolojan a anunțat cu ce deficit bugetar va termina România anul 2025
Știri România 13:54
Ilie Bolojan a anunțat cu ce deficit bugetar va termina România anul 2025
Parteneri
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
Adevarul.ro
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol și pentru persoanele slabe
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
Fanatik.ro
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa

Monden

Raluca Bădulescu și-a enervat foarte tare fostul soț la Asia Express 2025. „Acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap”
Stiri Mondene 15:10
Raluca Bădulescu și-a enervat foarte tare fostul soț la Asia Express 2025. „Acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap”
Marian Grozavu, criticat de fanii Insula Iubirii 2025. Nu o pun la zid pe Bianca, așa cum el spera: „E bolnav de narcisism! Se crede stăpânul Biancăi”
Stiri Mondene 14:24
Marian Grozavu, criticat de fanii Insula Iubirii 2025. Nu o pun la zid pe Bianca, așa cum el spera: „E bolnav de narcisism! Se crede stăpânul Biancăi”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
ObservatorNews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Libertateapentrufemei.ro
După Andi Moisescu și Olivia Steer, încă o despărțire uluitoare în showbizul de la noi! Și-au spus adio când toți așteptau să-i vadă la altar.
Parteneri
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.ro
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.ro
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu” » Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Mediafax.ro
Noi creșteri de TVA și de taxe din 2026? Premierul Bolojan, anunț de ultima oră
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate
KanalD.ro
Un restaurant din Mehedinți a luat foc și o comună a rămas fără curent după ce un TIR a doborât doi stâlpi de electricitate

Politic

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Analiză
Politică 15:00
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Ilie Bolojan în privința reducerii de personal la primării. „Nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea”
Politică 14:54
Lia Olguța Vasilescu îl contrazice pe Ilie Bolojan în privința reducerii de personal la primării. „Nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea”
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile