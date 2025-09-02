Suspecții l-au cunoscut pe bătrân la mormântul soției sale

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a finalizat cercetările în acest caz complex. Procurorii au descoperit că suspectii au profitat de vulnerabilitatea vârstnicului, câştigându-i încrederea prin lucrări la mormântul soţiei sale.

Între 13 iunie 2024 şi 13 ianuarie 2025, trei dintre inculpaţi au obţinut diverse sume de la victimă. Ei s-au prezentat drept directori sau preoţi ai Bisericii Ortodoxe Române pentru a-l induce în eroare.

Un aspect şocant al cazului, conform News.ro, implică utilizarea de certificate de moştenitor false. Cu ajutorul acestora, suspectii l-au convins pe bătrân să retragă aproximativ 100.000 de euro din contul personal în iunie 2024.

În septembrie 2024, doi inculpaţi l-au determinat pe vârstnic să încheie un împrumut de 5.000 de lei cu o instituţie financiară nebancară. Banii au ajuns în posesia lor.

Mărturii mincinoase şi retrageri frauduloase

Doi dintre suspecţi au dat declaraţii false în faţa unui notar, afirmând că nu există alţi moştenitori ai soţiei decedate a bătrânului. Acest lucru a dus la eliberarea unor certificate de moştenitor false. Folosind aceste documente, inculpaţii au orchestrat mai multe retrageri din contul soţiei defuncte:

30 septembrie 2024: 9.000 de euro

3 octombrie 2024: 90.490 de euro

4 octombrie 2024: 105.319,39 de lei

I-au furat și banii din casă

Mai mult, unul dintre inculpaţi a furat 99.500 de dolari americani din locuinţa bătrânului. Suma fusese retrasă anterior din contul soţiei decedate.

În ianuarie 2025, doi suspecţi au încercat să fure pensia vârstnicului de 8.400 de lei. Deşi prima tentativă a eşuat, au revenit şi au sustras o parte din sumă. O femeie implicată în schemă a încercat să obţină pensia bătrânului de la poştaş în septembrie 2024, pretinzând că este nepoata acestuia.

În decembrie, ea a furat 6.200 de lei din locuinţa victimei.

În total, suspecții au furat de la bătrân suma de 1.552.128 de lei în decursul a șapte luni.

Cazul a fost trimis spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

