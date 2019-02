Românca Livia Ștefănoiu a fost angajată în data de 7 noiembrie 2018, prin intermediul agenției „Assitenza Anziani onlus Santa Maria”, să aibă grijă de o bătrână din Napoli, Rosa Piccolo, în vârstă de 89 de ani.

Bătrâna era imobilizată la pat în urma unei fracturi de bazin. În loc să aibă grijă de bătrână, Livia Ștefănoiu a supus-o pe aceasta la chinuri groaznice. Românca, în vârstă de 51 de ani, a lovit-o pe bătrâna italiancă și a scuipat-o.

„Mă lovea și mă scuipa în față, iar eu nu puteam face nimic”, a povestit Rosa Piccolo.

Cea care a descoperit că bătrâna era maltratată de îngrijitoarea româncă a fost fiica italiencei, Nunzia Onorato.

„O găseam mereu plângând. Avea crize de nervi și privirea pierdură. Nu-mi spunea nimic despre actele de violență ale îngrijitoarei, probabil pentru că îi era teamă sau se resemnase”, a povestit Nunzia Onorato.

Pentru a își da seama ce se întâmpla cu mama sa, Nunzia s-a prefăcut într-o zi că pleacă de acasă, dar a a rămas la ușă ca să asculte ce se petrecea.

„Am rămas la ușă să ascult și am auzit un strigăt de durere al mamei. Am intrat imediat și am descoperit-o pe mama cu pete roșii pe față, ca și cum abia fusese lovită”, a mai spus fiica bătrânei.

Aceasta a anunțat poliția, iar românca a fost arestată.

În urma anchetei s-a stabilit că bătrâna prezenta urme de violență pe corp, iar vânătăile proveneau de la bătăile primite de la îngrijitoarea româncă.

„Era o persoană cu recomandări bune, avea deja o experiență în domeniu, gătea bine și vorbea perfect italiana. Nu știu ce s-a întâmplat. Poate și-a pierdut capul, dar copiii și bătrânii nu se lovesc niciodată. Incidentul este foarte grav și halucinant. Ne pare rău”, a declarat Maria Punei, președinta asociației „Assitenza Anziani onlus Santa Maria”, potrivit rotalianul.ro.

