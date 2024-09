Explicând, în luna mai, de ce Belarus își dezvoltă o astfel de platformă care ar trebui să devină „o alternativă la platformele digitale occidentale”, directorul general al BelTA, Irina Akulovich, afirma: „Suntem cu adevărat excluși de pe Facebook, TikTok, oriunde. Și nu controlăm acest spațiu. În orice moment, canalele noastre de YouTube pot fi blocate în același mod”.

Ideea de înființare a Videobel a fost sugerată de președintele Aleksandr Lukașenko în timpul Forumului Comunității Media din Belarus de la Mogilev. Principala agenție de știri a fost imediat desemnată responsabilă pentru crearea unui „YouTube de acasă”, iar Administrația Prezidențială a Belarusului a fost implicată în crearea sa de la început.

„Suntem constant sub presiune atunci când resursele noastre sunt închise de îndată ce spunem un adevăr incomod. Aceasta este practica cu care s-au confruntat aliații noștri, rușii”, a declarat și Marat Markov, ministrul Informației din Belarus.

În opinia sa, platforma video din Belarus ar fi trebuit să devină un „centru de informare” cu „informații de încredere”.

„Există un număr mare de astfel de oameni – care înțeleg că în Belarus totul se întâmplă altfel decât se arată în străinătate”, a mai spus oficialul.

Înainte de lansarea Videobel, grupul „Cyberpartisans”, care a pătruns în rețeaua internă a agenției de știri de stat BelTA în octombrie 2023, a dezvăluit detalii despre proiect. Potrivit documentului scurs, platforma ar trebui să găzduiască inițial „stories” de la canale TV naționale, materiale de la SB Belarus Segodnya și de agenția de știri BelTA. Ulterior vor fi implicate și instituții de presă regională loiale autorităților.

În același raport se mai precizează că BelTA a decis să creeze o resursă „care va permite colectarea, procesarea și stocarea celui mai important conținut de informații multimedia pe serverele segmentului național de internet”.

Câți bani a alocat Belarus pentru noua platformă online

Potrivit datelor obținute de hackeri, autoritățile din Belarus au alocat 1,5-2 milioane de dolari pentru lansarea Videobel și funcționarea acestuia în primul an și încă un milion pentru al doilea. Autorii proiectului se așteptau ca 3.000 de telespectatori să fie prezenți simultan pe serviciu în primul an. Prognoza pentru al doilea an este de până la 20.000 de conexiuni simultane în zile normale și până la 50.000 când se întâmplă ceva semnificativ din punct de vedere social.

Șeful Societății pentru Protecția Internetului, specialistul IT Mikhail Klimarev, a declarat pentru canalul TV polonez Belsat, că estimează costul dezvoltării unui serviciu de găzduire video la aproximativ 100.000 de dolari.

„Știind toate lucrurile birocratice, să înmulțim cu doi. Restul, după cum am înțeles, va fi împrăștiat în buzunare”, spune expertul.

Ce funcții are Videobel

Platforma Videobel are șapte canale TV principale din Belarus care pot fi vizionate în timp real din țară și un flux al principalelor știri BelTA. Pe pagina principală apare și „Săptămâna președintelui”, un proiect BelTA despre viața de zi cu zi a lui Lukașenko pentru cei care doresc să „țină pasul cu el”. Acolo pot fi urmărite videclipuri despre cum liderul de la Minsk a ajutat un școlar să deschidă o cutie cu suc sau despre cum se culeg pepenii „din câmpul prezidențial”.

Nu există posibilitatea ca videoclipurile să fie evaluate de public. Nu există butoane „like” și „dislike” pe site și nici contoare ale vizualizărilor. De asemenea, în prezent nu există posibilitatea creării propriul canal pe Videobel.

În ceea ce privește tipologia persoanelor care ar trebui să urmărească videoclipurile de pe platforma online belarusă, șefa BelTA a precizat: „Mizăm pe un public larg, pe oameni care vor fi ajutați de noua resursă să își formeze propria opinie despre fapte și evenimente, să le analizeze independent sau împreună cu experți invitați la o serie de proiecte”.

De asemenea, ministrul informației Marat Markov a precizată că, în acest moment, nu este luată în calcul închiderea YouTube în Belarus.

„Să nu spunem astăzi că vrem să interzicem YouTube. (…) Vom folosi toate instrumentele care funcționează în prezent în beneficiul nostru, atât timp cât funcționează în beneficiul nostru. De îndată ce simțim o amenințare din partea oricărui furnizor de servicii, vom acționa în consecință”, a spus șeful Ministerului Informațiilor.

