Crește presiunea internațională asupra Israelului

Ministrul a declarat că Belgia va recunoaște statul palestinian, sporind presiunea internațională asupra Israelului după acțiuni similare ale Australiei, Marii Britanii, Canadei și Franței, potrivit The Guardian.

Decizia vine „în urma tragediei umanitare care se desfășoară în Palestina, în special în Gaza, și ca răspuns la violența comisă de Israel, încălcând dreptul internațional”, a declarat Prévot într-o postare pe rețelele de socializare.

Israelul a devenit din ce în ce mai izolat pe scena internațională, confruntându-se cu acuzații de genocid, epurare etnică, crime de război și pedepsirea colectivă a populației civile din Gaza.

„Belgia a trebuit să ia decizii ferme pentru a spori presiunea asupra guvernului israelian și a teroriștilor Hamas. Nu este vorba despre sancționarea poporului israelian, ci despre asigurarea faptului că guvernul său respectă dreptul internațional și umanitar și despre luarea de măsuri pentru a încerca să schimbe situația de pe teren”, a mai scris Prévot pe platforma X.

Recunoașterea Palestinei ar fi oficializată doar dacă Hamas îi eliberează pe toți ostaticii israelieni răpiți în atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului și dacă gruparea militantă „nu mai are niciun rol în gestionarea Palestinei”, a adăugat Prévot.

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Recent, și președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în septembrie, în speranța de a aduce pacea în regiune.

Belgia va impune 12 sancțiuni Israelului

Ministrul belgian de externe a declarat că Belgia, membră a Uniunii Europene, va impune 12 sancțiuni „ferme” Israelului, cum ar fi interdicția de a importa produse din așezările sale și o revizuire a politicilor de achiziții publice cu companiile israeliene. De asemenea, îi va declara pe liderii Hamas persona non grata în Belgia.

Ministrul a mai spus că doi miniștri israelieni „extremiști” și mai mulți „coloniști violenți” vor fi desemnați „persona non grata” în Belgia. Deși nu i-a numit pe miniștri, este probabil ca aceștia să fie Itamar Ben-Gvir, ministrul securității de extremă dreaptă din guvernul de coaliție al lui Benjamin Netanyahu, și Bezalel Smotrich, ministrul finanțelor de extremă dreaptă, potrivit sursei citate

În timpul verii, Regatul Unit, alături de Australia, Canada, Noua Zeelandă și Norvegia, i-au sancționat pe Ben-Gvir și pe Smotrich pentru „incitări repetate la violență împotriva comunităților palestiniene” din Cisiordania ocupată.

Recomandări Prima sentință în cazul dezvoltatorului imobiliar șantajat de fiul „Mamei Omida”, Viorel Motoi zis Gongoi: „M-ai câștigat ca dușman! Eu am inventat taxele de protecție”

Din cele 193 de state membre ale ONU, aproape 150 recunosc deja Palestina ca stat. Printre acestea se numără China, India și Rusia, precum și majoritatea țărilor europene, cum ar fi Cipru, Irlanda, Norvegia, Spania și Suedia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE