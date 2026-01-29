Benjamin Netanyahu a refuzat 11 șanse de a-l asasina pe liderul Hamas, Yahya Sinwar, în lunile care au precedat atacul din 7 octombrie 2023, potrivit unui oficial din forțele de securitate.

Sinwar, considerat arhitectul masacrului din 7 octombrie 2023, a fost ucis de IDF un an mai târziu, într-o operațiune neplanificată în Tel Sultan din Rafah.

Conform sursei N12, în contextul unei escaladări a tensiunilor din Gaza, Agenția de Securitate Israeliană (Shin Bet) i-a comunicat premierului Netanyahu, în 11 ocazii, că o operațiune de asasinare a lui Sinwar ar putea fi realizată cu succes.

Cu toate acestea, premierul ar fi refuzat să inițieze discuții pe această temă, chiar și după o informare din partea fostului șef Shin Bet, Ronen Bar, în data de 1 octombrie 2023, cu doar 6 zile înainte de atac.

„De fapt, este exact opusul! Premierul Netanyahu a cerut în mod repetat să fie eliminate conducerea Hamas, dar oficialii din securitate au blocat aceste cereri, lucru bine documentat în procesele verbale”, a declarat Biroul Prim-ministrului, respingând acuzațiile.

Pe 7 octombrie 2023, atacul orchestrat de Hamas a provocat moartea a peste 1.200 de persoane și capturarea a aproximativ 250 de ostatici care au fost duși în Fâșia Gaza. Sinwar, liderul Hamas, și-a asumat responsabilitatea pentru planificarea acestui masacru. El a fost ucis într-o operațiune militară israeliană în octombrie 2024.

