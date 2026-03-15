Într-o apariție video menită să pună capăt zilelor de speculații intense, premierul Benjamin Netanyahu s-a afișat public, relaxat, savurând o cafea.

În timp ce regiunea este cuprinsă de cel mai mare conflict cu Iranul din ultimele decenii, liderul israelian a ales să meargă într-o cafenea de unde a lansat un avertisment voalat despre operațiuni militare secrete care ar fi în desfășurare.

„Facem lucruri pe care nu le pot împărtăși în acest moment, dar facem lucruri”, a spus el, potrivit unei traduceri Google a conversației sale în ebraică.

אומרים שאני מה? צפו » pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

„Lovim Iranul foarte tare, chiar și în această zi, iar în Liban, continuăm. Vă mulțumesc pentru cafea. Este excelentă. Nu știu despre calorii. Mi se pare foarte periculoasă”, a glumit liderul israelian.

Speculațiile privind asasinarea lui Netanyahu au explodat în mediul online la sfârșitul săptămânii trecute, după ce o teorie a conspirației bizară a pus la îndoială autenticitatea liderului israelian. Mai mulți internauți au susținut că acesta ar avea șase degete într-o înregistrare recentă, concluzionând că videoclipul este un produs al inteligenței artificiale.

Premierul a ales să ridiculizeze aceste afirmații într-o manieră directă: în cadrul noii sale apariții, Benjamin Netanyahu și-a arătat ostentativ mâinile în fața camerei, demonstrând că are, în continuare, toate cele zece degete și că este cât se poate de real.

În cea de-a 16 zi de război, Donald Trump spune că SUA ar putea ataca din nou insula Kharg din Iran, doar „ca să se distreze”. Între timp conflictul escaladează: SUA și Israel au atacat provincia Isfahan, iar Iranul a ripostat cu salve de rachete asupra Israelului și a bazelor americane din Irak și Kuweit.



