Premierul israelian nu exclude alte atacuri împotriva liderilor Hamas

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sugerat posibilitatea unor noi atacuri împotriva liderilor Hamas, chiar și în afara granițelor Israelului. Declarațiile sale vin la scurt timp după controversatul atac din Qatar, care a stârnit critici internaționale.

Netanyahu a afirmat că liderii Hamas nu vor beneficia de imunitate „oriunde s-ar afla”. Aceste comentarii au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Ierusalim, alături de secretarul de stat american Marco Rubio.

Premierul a declarat că „fiecare țară are dreptul să se apere și în afara granițelor sale”.

Reacțiile internaționale după atacul din Qatar

Decizia Israelului de a viza lideri Hamas în Qatar, un aliat apropiat al SUA, a provocat indignare la nivel global. Hamas a raportat șase victime, dar a precizat că liderii săi au supraviețuit. Președintele american Donald Trump a criticat acțiunea, iar Casa Albă a asigurat Qatarul că astfel de incidente nu se vor mai repeta pe teritoriul său.

Întrebat despre implicarea SUA în atac, Netanyahu a declarat ferm: „Am făcut-o singuri. Punct”. În ciuda tensiunilor aparente, Rubio a subliniat că Washingtonul menține „relații puternice cu aliații noștri din Golf”.

Israelul a atacat sediul Hamas din Doha

Armata israeliană a efectuat un atac aerian împotriva conducerii Hamas, în urmă cu o săptămână. Simultan, o explozie a fost raportată în Doha, capitala Qatarului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat, într-o postare pe platforma X, că acțiunea a fost „o operațiune israeliană complet independentă”.

Atacul a vizat un sediu al Hamas din Doha, unde se afla o delegație care negocia încetarea focului în Gaza. Surse Reuters afirmă că membrii delegației au supraviețuit. La scurt timp după incident, numeroase vehicule de urgență și guvernamentale au fost observate în zonă.

Victime confirmate în Qatar

Presa palestiniană raportează că două persoane au fost ucise în atac, conform Times of Israel. Aceștia ar fi Himam al-Hayya, fiul unui lider Hamas din Gaza, și Jihad Labad, un oficial Hamas. Nu au fost raportate alte victime palestiniene.

Conform presei arabe, citate de Times of Israel, mai mulți lideri importanți ai Hamas erau prezenți în clădirea atacată.

Printre aceștia s-ar fi numărat Khalil al-Hayya, lider Hamas din Gaza, Zaher Jabarin, responsabil pentru Cisiordania, și Khaled Mashaal, șeful Hamas în străinătate. Aceste informații încă nu au fost confirmate oficial.

Cum a început războiul dintre Israel și Hamas

Conflictul dintre Israel și Hamas a început în urmă cu doi ani, în ziua de 7 octombrie 2023. La acel moment, Hamas și alte grupări palestiniene armate au lansat din Fâșia Gaza un atac masiv surpriză asupra Israelului.

În această ofensivă numită „Potopul Al-Aqsa”, au fost lansate aproximativ 5.000 de rachete asupra sudului Israelului, iar militanții Hamas au pătruns pe teritoriul israelian pe uscat, mare și aer, comițând masacre în mai multe așezări și la un festival de muzică. Atacul s-a soldat cu peste 1.200 de morți, inclusiv civili și ostatici luați de Hamas.

Israelul nu era pregătit pentru acest atac și a răspuns cu o ofensivă militară masivă în Fâșia Gaza, care a dus la un război de proporții ce continuă să facă numeroase victime.

